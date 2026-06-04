Mỹ: Nổ súng sau lễ tốt nghiệp trung học, nhiều người thương vong

Ngày 3/6, cảnh sát khu vực cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra sau lễ tốt nghiệp tại trường trung học Fairfield, cách thành phố San Francisco, bang California của Mỹ khoảng 80 km về phía Tây Bắc, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.



Kênh truyền hình địa phương KCRA rằng dẫn lời một số nhân chứng tham gia lễ tốt nghiệp cho biết đã nghe nhiều tiếng súng khi mọi người đang chụp ảnh tại bãi đỗ xe của trường.



Theo CNN, phát biểu tại cuộc họp báo, sỹ quan cảnh sát Michelle Belyea thuộc Sở Cảnh sát Fairfield cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ nổ súng tại trường vào khoảng 19h15 ngày 3/6 (9h15 ngày 4/6 theo giờ Việt Nam), đồng thời xác nhận có 4 nạn nhân bị thương do trúng đạn.

CNN dẫn lời sỹ quan Belyea cho biết “một nạn nhân 18 tuổi đã không qua khỏi do các vết thương nặng.”



Cảnh sát cho biết đang tích cực đẩy mạnh điều tra. Nhà chức trách khẳng định hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng, song chưa công bố thông tin về nghi phạm.



Bạo lực súng đạn mỗi năm cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại Mỹ, nơi quyền sở hữu và mang vũ khí được Hiến pháp bảo vệ, trong khi các đề xuất siết chặt kiểm soát súng đạn vẫn gây nhiều tranh cãi./.

Mỹ: Nổ súng gần Nhà Trắng, nghi phạm bị bắn trọng thương Ngày 4/5 theo giờ địa phương, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết một nghi phạm đã nổ súng khi đối mặt lực lượng thực thi pháp luật tại khu Quảng trường Quốc gia, thủ đô Washington, D.C.