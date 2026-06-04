Trung Quốc kiểm tra kính mắt để ngăn gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học

Các cơ quan giáo dục ở nước này đang tăng cường các biện pháp an ninh cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, hay còn gọi là gaokao, bắt đầu vào ngày 7/6, đồng thời yêu cầu các thí sinh đeo kính phải trải qua các cuộc kiểm tra bổ sung để ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị thông minh mới và các công cụ gian lận công nghệ cao khác.

Cơ quan khảo thí giáo dục tỉnh Quảng Đông cho biết các thí sinh đeo hoặc mang theo kính phải tháo kính trong quá trình kiểm tra an ninh và đặt chúng lên bàn để giám thị kiểm tra dưới sự giám sát của camera.

Trong khi đó, Cơ quan khảo thí giáo dục thành phố Thượng Hải đưa ra một thông báo tương tự, kêu gọi thí sinh đeo kính thuốc hợp tác với giám thị trong các cuộc kiểm tra trước khi thi.

Tại tỉnh Phúc Kiến, các giám thị coi thi cho biết các biện pháp kiểm tra an ninh sẽ được tăng cường để đảm bảo các thiết bị gian lận không được mang vào hoặc sử dụng trong phòng thi. Giám thị sẽ đặc biệt chú ý đến kích thước và hình dạng kính mắt của thí sinh để phòng ngừa các công nghệ mới nổi.

Chính quyền Khu tự trị Nội Mông cũng "không khoan nhượng" đối với kính mắt thông minh và các thiết bị điện tử khác. Học sinh thường xuyên đeo kính thông minh được yêu cầu đeo kính thuốc thông thường trong thời gian thi. Các yêu cầu tương tự cũng đã được ban hành tại các tỉnh như Hà Bắc và Quý Châu.

Kính mắt thông minh được trang bị camera, kết nối không dây và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị lạm dụng trong các kỳ thi. Các biện pháp an ninh cho kỳ thi tuyển sinh đại học đã được nâng cấp trong những năm gần đây trên khắp Trung Quốc, với nhiều địa điểm thi áp dụng kết hợp cổng an ninh thông minh và kiểm tra thủ công.

Theo quy định về xử lý vi phạm trong các kỳ thi quốc gia ở Trung Quốc, việc mang thiết bị có khả năng gửi hoặc nhận thông tin vào phòng thi là hành vi gian lận, bất kể thiết bị đó có được sử dụng hay không. Người vi phạm sẽ bị hủy kết quả tất cả các môn thi đã đăng ký.

Bộ Giáo dục Trung Quốc kêu gọi các thí sinh tuân thủ nghiêm ngặt quy định thi cử./.

Phần lớn học sinh Trung Quốc sử dụng công cụ AI Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố thêm các kế hoạch nhằm đưa AI vào chương trình giảng dạy và dạy học hằng ngày cũng như đưa vào hệ thống đánh giá tại các trường học.