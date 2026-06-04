Canada điều máy bay chiến đấu bảo vệ các địa điểm thi đấu World Cup

Máy bay chiến đấu - có thể trang bị tên lửa và súng máy, sẽ quần thảo trên bầu trời các thành phố Vancouver và Toronto của Canada trong vài tuần tới để bảo vệ các địa điểm thi đấu World Cup và các lễ hội dành cho người hâm mộ.

Lực lượng vũ trang Canada cũng đã lắp đặt một radar giám sát không lưu tạm thời ở Grimsby, Ontario, giúp các kiểm soát viên không lưu quân sự và dân sự có thể dễ dàng phát hiện những vật thể đang bay gần hoặc trong khu vực Toronto - bao gồm cả thiết bị không người lái (UAV).

Trong khi đó, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã ra thông báo cấm các UAV hoạt động gần sân vận động và các địa điểm tổ chức sự kiện liên quan đến World Cup. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. RCMP chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và trong trường hợp cần thiết có thể vô hiệu hóa hoặc bắn hạ các thiết bị vi phạm.

Giới chức Canada chưa tiết lộ chi tiết các biện pháp an ninh được áp dụng trong thời gian diễn ra World Cup. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh cho biết những biện pháp này có thể bao gồm gây nhiễu điện tử hoặc tấn công mạng.

Mặc dù các hoạt động yểm trợ trên không là biện pháp phổ biến ở các khu vực chiến sự. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ tuần tra vũ trang trong không phận Bắc Mỹ ít khi được áp dụng. Các máy bay thường hoạt động ở độ cao lớn nên phần lớn người dân sẽ không nhận thấy.

Những sự kiện quy mô lớn như Super Bowl hoặc các hoạt động có sự tham dự của tổng thống Mỹ là những trường hợp thường được áp dụng các biện pháp an ninh tương tự.

Tuy nhiên, quy mô của World Cup 2026, với 16 thành phố chủ nhà thuộc 3 quốc gia trong hơn một tháng thi đấu, đặt ra những yêu cầu an ninh đặc biệt phức tạp.

Trong suốt thời gian diễn ra World Cup, các quân nhân chuyên trách của Canada và Mỹ sẽ giám sát không phận lục địa từ 2 trong số những hầm trú ẩn an ninh nhất trên thế giới. Hầm trú ẩn đầu tiên được xây dựng bên trong một ngọn núi ở Colorado - di sản còn lại từ thời Chiến tranh Lạnh. Cơ sở còn lại hiện đại hơn, nằm sâu dưới lòng đất tại Căn cứ Không gian Peterson gần đó, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD).

Kể từ năm 1958 đến nay, NORAD được xem là biểu tượng tiêu biểu của hợp tác quân sự giữa Canada và Mỹ.

Theo cơ chế này, máy bay phản lực quân sự gần nhất sẽ được điều động để ứng phó khi một máy bay không xác định tiếp cận, bất kể đó là máy bay của đối thủ nước ngoài hay máy bay dân sự bị không tặc khống chế. Đây cũng là lý do máy bay chiến đấu của Canada và Mỹ có thể hoạt động trong không phận của nhau khi cần thiết.

Đối với các máy bay dân sự hoặc thương mại tiếp cận hoặc xâm nhập vùng trời hạn chế, lực lượng chức năng trước tiên sẽ liên lạc qua vô tuyến để đưa ra hướng dẫn. Nếu không nhận được phản hồi, NORAD sẽ điều động các máy bay chiến đấu gần nhất, kể cả những chiếc đang làm nhiệm vụ trên không, để tiếp cận và xác minh tình huống.

Việc sử dụng vũ lực để bắn hạ máy bay thuộc thẩm quyền của NORAD, song đây được xem là biện pháp cuối cùng và chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ hoặc Thủ tướng Canada, tùy thuộc vào không phận của quốc gia nào bị ảnh hưởng.

Trong những tình huống đặc biệt khẩn cấp, diễn biến nhanh và không đủ thời gian xin ý kiến nguyên thủ, quyền ra quyết định cuối cùng có thể được trao cho các tướng lĩnh cấp cao nhất đang trực tại trung tâm chỉ huy của NORAD./.

World Cup 2026: Canada chi hàng trăm triệu USD cho công tác bảo vệ an ninh Toàn bộ lực lượng cảnh sát Toronto đã được huy động tham gia bảo vệ sự kiện, với một kế hoạch quy mô lớn nhằm kiểm soát giao thông và ngăn chặn tội phạm.