Lục quân Mỹ cảnh báo áp lực từ các chiến dịch phát sinh ngoài dự toán ngân sách

Lục quân Mỹ ngày 3/6 cho biết việc một số chiến dịch quân sự đang triển khai nhưng không nằm trong dự toán ngân sách tài khóa 2026 đang tạo thêm áp lực đối với nguồn lực của Bộ Chiến tranh, buộc quân đội phải điều chỉnh ưu tiên chi tiêu và phân bổ nguồn lực.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch ngân sách bao gồm Chiến dịch "Epic Fury" nhằm vào Iran, các nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm an ninh biên giới phía Nam và việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại một số khu vực.



Giới chức quân đội cho biết áp lực tài chính còn gia tăng do giá nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian gần đây, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành của lực lượng vũ trang.

Người phát ngôn Lục quân, Trung tá Orlandon Howard, cho biết biến động trên thị trường năng lượng đã làm tăng đáng kể chi phí nhiên liệu, tác động đến hoạt động vận chuyển quân nhân, tiếp tế hậu cần và di chuyển trang thiết bị quân sự.



Tàu sân bay Intrepid trưng bày cho khách tham quan ở thành phố New York. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Bộ Chiến tranh Mỹ tiêu thụ khoảng 80 triệu thùng nhiên liệu mỗi năm, khiến mọi biến động giá năng lượng đều ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách quốc phòng.



Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn Lục quân, Đại tá Marty Meiners, cho biết quân đội đã ban hành hướng dẫn yêu cầu các đơn vị rà soát và đưa ra những quyết định phân bổ nguồn lực phù hợp trong bối cảnh ngân sách chịu nhiều sức ép.

Ông nhấn mạnh mục tiêu là tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực hiện có và ưu tiên cho các nhu cầu cấp thiết nhất nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng.



Trước đó, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện hồi tháng 5, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc Daryl Caudle cũng cảnh báo nếu không được Quốc hội cấp bổ sung ngân sách, Hải quân có thể phải xem xét cắt giảm một số hoạt động thường lệ ngay từ tháng 7 tới để cân đối nguồn lực.



Các cảnh báo mới cho thấy quân đội Mỹ đang phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch ngân sách, trong khi chi phí hoạt động và hậu cần tiếp tục tăng./.

Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn binh sĩ Thủy quân Lục chiến hướng về vùng Vịnh Ngày 17/3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một tàu chiến của Hải quân Mỹ, chở theo hàng nghìn binh sĩ Thủy quân Lục chiến và thủy thủ đang di chuyển qua khu vực Eo biển Malacca để tới Trung Đông.

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