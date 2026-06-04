Mỹ tăng công cụ xử lý công chức liên bang cấp cao không hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các công chức liên bang giữ vai trò hoạch định và thực thi chính sách, đồng thời mở rộng quyền của các cơ quan trong việc miễn nhiệm những nhân sự bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu công vụ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết khoảng 8.000 vị trí công chức liên bang cấp cao sẽ được chuyển sang một phân loại mới mang tên “Schedule Policy/Career.”

Đây chủ yếu là các chức danh thuộc cấp GS-15 và các vị trí tương đương - nhóm công chức nghề nghiệp cao nhất bên ngoài hệ thống lãnh đạo điều hành cấp cao của chính phủ liên bang.

Nhà Trắng khẳng định việc tái phân loại không làm thay đổi tính chất nghề nghiệp của các vị trí này. Các quy trình tuyển dụng dựa trên năng lực, cạnh tranh công bằng và không mang tính đảng phái vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, những nhân sự thuộc diện mới sẽ có thể bị miễn nhiệm theo quyết định của cơ quan chủ quản trong trường hợp có thành tích yếu kém, vi phạm kỷ luật, tham nhũng hoặc không thực hiện các chỉ đạo hợp pháp của chính quyền.

Theo sắc lệnh, các cơ quan liên bang sẽ được trao thêm công cụ để xử lý những trường hợp bị cho là không hoàn thành nhiệm vụ mà không phải trải qua các thủ tục kéo dài vốn có thể mất từ một năm hoặc lâu hơn theo quy định hiện hành.

Các vị trí chịu tác động gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Chánh văn phòng, cố vấn cấp cao, chuyên gia phân tích chính sách, phụ trách quan hệ công chúng, quan hệ lập pháp và các viên chức tham gia quyết định phân bổ nguồn tài trợ liên bang.

Nhà Trắng cho rằng hệ thống hiện nay khiến việc xử lý các công chức cấp cao có thành tích yếu kém trở nên khó khăn, đồng thời viện dẫn một số trường hợp trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump khi các viên chức nghề nghiệp bị cho là không ủng hộ hoặc từ chối triển khai một số sáng kiến chính sách của chính quyền.

Sắc lệnh mới được giới thiệu như một phần trong chương trình cải tổ bộ máy hành chính liên bang mà Tổng thống Trump gọi là nỗ lực “tát cạn đầm lầy” tại Washington.

Chính quyền cho biết lực lượng lao động liên bang đã giảm đáng kể trong thời gian qua thông qua các chương trình khuyến khích nghỉ việc tự nguyện, đồng thời khẳng định các chức năng thiết yếu của chính phủ vẫn được duy trì.

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh lần này kế thừa nội dung của Sắc lệnh 13957 được ông Trump ban hành trong nhiệm kỳ đầu, vốn tái phân loại một số công chức cấp cao thành nhóm có thể bị miễn nhiệm dễ dàng hơn.

Sắc lệnh đó đã bị cựu Tổng thống Joe Biden hủy bỏ sau khi nhậm chức hồi năm 2021.

Theo Nhà Trắng, việc khôi phục và mở rộng các biện pháp trên là một trong những cam kết quan trọng của ông Trump trong chiến dịch tranh cử và là nội dung được triển khai ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới./.

Chính quyền Mỹ thắt chặt quy định bảo mật thông tin đối với công chức liên bang Mỹ công bố dự thảo NDA để các cơ quan liên bang áp dụng đối với cả nhân viên, quy định chính quyền có thể truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự đối với các cá nhân vi phạm cam kết bảo mật.

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