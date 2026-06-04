World Cup 2026: AI và loạt công nghệ đột phá thay đổi cuộc chơi

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến và hệ thống dữ liệu tại World Cup 2026 nhằm hỗ trợ trọng tài, các đội tuyển và khán giả. Giải đấu quy mô 48 đội và 104 trận này sẽ nâng cấp toàn diện các công nghệ Goal-line và bắt việt vị bán tự động sẵn có.



Về hạ tầng, mỗi sân vận động được lắp 16 camera (tăng 4 camera so với năm 2022) để theo dõi 29 điểm dữ liệu cơ thể cầu thủ với tần suất 50 lần/giây. Trái bóng thi đấu Trionda cũng được gắn cảm biến truyền dữ liệu 500 lần/giây. Toàn bộ 1.248 cầu thủ sẽ được quét 3D trước giải để phục vụ việc xác định việt vị và dựng đồ họa truyền hình.



Đáng chú ý, hệ thống mới sẽ gửi cảnh báo âm thanh thời gian thực tới trọng tài trong các pha việt vị rõ ràng, giúp phất cờ ngay lập tức thay vì chờ kết thúc pha bóng, qua đó rút ngắn thời gian xử lý vốn mất trung bình 35 giây trước đây.



Đối với các đội tuyển, FIFA phối hợp với Lenovo cung cấp hệ thống "Football AI Pro" giúp phân tích chiến thuật và giả lập tình huống thi đấu bình đẳng cho tất cả các đội. Ngoài ra, giải đấu sẽ thử nghiệm camera gắn người trọng tài phiên bản chống rung để mang lại góc nhìn cận cảnh cho khán giả. FIFA nhấn mạnh công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trọng tài trên sân vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng./.

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