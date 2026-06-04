Iran đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị phá hủy

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ để thu hồi và tiêu hủy số vật liệu hạt nhân được cho là còn bị chôn vùi dưới lòng núi.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn” trong chiến dịch "Búa đêm" (Operation Midnight Hammer) được quân đội Mỹ tiến hành vào mùa Hè năm ngoái bằng các máy bay ném bom chiến lược B-2 nhằm vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.

Sau chiến dịch, các cơ quan chuyên môn của Mỹ xác định một lượng vật liệu hạt nhân được làm giàu ở cấp độ cao vẫn còn bị mắc kẹt bên dưới khu vực núi đá bị sụp đổ sau cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ cho biết ông từ lâu đã quan tâm đặc biệt đến vấn đề này và mong muốn số vật liệu nói trên được thu hồi để bảo đảm không còn nguy cơ bị sử dụng trong tương lai. Phía Iran đã nhiều lần thay đổi lập trường liên quan đến việc cho phép tiếp cận địa điểm này, song theo các thỏa thuận hiện nay, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc.

Ông chủ Nhà Trắng chia sẻ: “Tại thời điểm hiện nay, đã có sự đồng ý rằng khi tình hình ổn định trở lại, Mỹ sẽ cùng phía Iran tiếp cận địa điểm đó, thu hồi số vật liệu còn lại và tiêu hủy chúng." Tổng thống Trump nhấn mạnh ông không muốn triển khai hoạt động này trong lúc căng thẳng hoặc xung đột vẫn tiếp diễn nhằm tránh gây rủi ro cho nhân sự Mỹ tham gia nhiệm vụ. Kế hoạch sẽ chỉ được thực hiện khi điều kiện an ninh cho phép và tình hình khu vực đã lắng dịu.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc xử lý triệt để số vật liệu hạt nhân còn sót lại có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và nỗ lực ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của Tổng thống Trump.

Trong diễn biến khác, trong chương trình “Pod Force One” phát sóng ngày 3/6, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn, dù còn gặp nhiều trở ngại.

Ông Trump cho biết các bên hiện nay vẫn duy trì được các kênh liên lạc bất chấp tiến trình hòa đàm diễn ra chậm chạp.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc ông Mojtaba Khamenei ít xuất hiện trước công chúng đã khiến hoạt động liên lạc giữa các bên chủ yếu phải thông qua các bên trung gian, qua đó làm kéo dài tiến trình thương lượng.

Khi được hỏi về khả năng gặp mặt trực tiếp Lãnh tụ tối cao Iran, Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng cho một cuộc gặp trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng hai bên có thể gặp nhau vào một thời điểm nào đó tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Giới quan sát nhận định những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy giọng điệu mềm mỏng hơn so với các nhận xét trước đây của ông về nhà lãnh đạo Iran.

Washington và Tehran vẫn đang tìm kiếm giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tiến tới thỏa thuận lâu dài liên quan đến các vấn đề an ninh khu vực và chương trình hạt nhân của Iran./.

Mỹ vẫn cứng rắn về hạt nhân Iran, tiết lộ khả năng đạt thỏa thuận Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết có khả năng “thế giới sẽ đón nhận tin tốt trong vài giờ tới” về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.