Đức: Máy bay Boeing 787 của Lufthansa sập càng khiến một số người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một máy bay Boeing 787 do hãng hàng không Đức Lufthansa vận hành đã gặp sự cố sập càng đáp trước khi đang đậu tại cổng ra vào ở sân bay Frankfurt ngày 4/6.

Hãng Lufthansa cho biết một số nhân viên đã bị thương trong vụ việc.

Lúc sự cố xảy ra, chỉ có các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất của Lufthansa trên máy bay.

May mắn là hành khách chuẩn bị lên máy bay này đi Los Angeles vẫn chưa lên máy bay.

Trong một tuyên bố, Lufthansa viết: "Một số nhân viên đã bị thương và hiện đang được điều trị y tế."

Hãng hàng không quốc gia Đức cho biết sự cố liên quan đến máy bay Boeing này xảy ra vào đầu giờ chiều. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc./.



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