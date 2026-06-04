11 nhà hàng Việt Nam nhận một Sao từ cẩm nang ẩm thực Michelin Guide

Tối 4/6, tại Hà Nội, trong lần thứ tư đến Việt Nam, Michelin Guide đã giới thiệu 193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin (trong đó có 2 nhà hàng mới là ONVIT từ Hà Nội, và Upstairs từ Thành phố Hồ Chí Minh), 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (trong đó có 11 cơ sở mới) và 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn dựa trên chất lượng các món ăn phục vụ (9 cơ sở mới).

Trong số các cơ sở mới được bổ sung vào danh sách Michelin Guide, có 7 cơ sở đến từ Hà Nội (1 nhà hàng đạt một Sao Michelin, 3 Bib Gourmand, 3 Michelin Selected), 11 cơ sở đến từ Thành phố Hồ Chí Minh (1 nhà hàng đạt một Sao Michelin, 5 Bib Gourmand, 5 Michelin Selected) và 4 cơ sở đến từ Đà Nẵng (3 Bib Gourmand và 1 Michelin Selected).

Ngoài ra, một nhà hàng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu gia nhập cộng đồng Sao Xanh Michelin nhờ cam kết mạnh mẽ với mô hình không rác thải và ẩm thực thuần thực vật.

Thế hệ đầu bếp Việt đang dẫn đầu xu hướng

“Trong suốt 4 năm, chúng tôi đã chứng kiến Việt Nam lột xác từ một phát hiện mới mẻ và thú vị lột thành điểm đến ẩm thực có định hướng và tự tin khẳng định bản sắc riêng. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất ở danh sách năm nay chính là những con người tài năng và đầy đam mê đứng sau thành công của các nhà hàng," Giám đốc Quốc tế Michelin Guide, ông Gwendal Poullennec chia sẻ.

Ông Gwendal Poullennec nhận định: "Đó là một thế hệ đầu bếp Việt Nam mới đang dẫn đầu xu hướng - những người trẻ từng học tập ở nước ngoài và giờ đây trở về quê hương để tạo nên những món ăn mang dấu ấn rất riêng của mình: đóng rễ từ nguyên liệu bản địa, nuôi dưỡng bởi ký ức quê nhà và thắp sáng bằng niềm tự hào dân tộc. Việt Nam đã nhắc nhở chúng tôi rằng những câu chuyện ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương vẫn đang tiếp tục được viết nên, và chúng ta đang bước vào một trong những chương thú vị nhất.”

Bếp trưởng Trương Hiệp của Upstairs chia sẻ: "Sao Michelin là phần thưởng cho những nỗ lực, sự cống hiến của toàn bộ đội ngũ nhân viên trong suốt thời gian qua." (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Như vậy, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin, bao gồm hai nhà hàng mới ONVIT (Hà Nội), Upstairs (Thành phố Hồ Chí Minh); 9 nhà hàng còn lại từng được trao một sao Michelin trong hai lần trước gồm Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội); Long Trieu, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining (Thành phố Hồ Chí Minh) và La Maison 1888 (Đà Nẵng).

Một trong hai sao mới của năm nay, Nhà hàng ONVIT là nhà hàng Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam đạt một Sao MICHELIN, nổi bật với thực đơn tasting được Chef Joon Hyuk Chi kết hợp giữa di sản ẩm thực Hàn Quốc và nguyên liệu Việt Nam cao cấp.

Trong khi đó, Nhà hàng Upstairs có không gian chỉ với bốn bàn nằm phía trên một wine bar, được Chef Hiệp Trương lựa chọn để giới thiệu những thực đơn tasting Việt Nam hiện đại, chế biến trên cảm hứng từ ẩm thực miền Trung.

Bốn vinh danh đặc biệt (Special Awards)

Trong 4 giải thưởng đặc biệt năm nay của Michelin Guide, giải Nhà hàng mới nổi (Opening of the Year Award) được trao cho bếp trưởng Chris Fong của nhà hàng NÔM (Thành phố Hồ Chí Minh).

Lấy cảm hứng từ chữ Nôm cổ của Việt Nam, NÔM kết nối lịch sử và văn hóa Việt thông qua những món ăn biểu tượng, được tái hiện theo hướng sáng tạo cùng các “bảo tàng mini” với vật dụng thủ công truyền thống, mang đến hành trình giàu tính trải nghiệm để khám phá chiều sâu di sản ẩm thực Việt Nam.

Ba Sao Xanh được vinh danh. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Giải Đầu bếp trẻ Xuất sắc được trao cho Trần Phước Hậu, đến từ nhà hàng The Monkey Gallery Dining (Thành phố Hồ Chí Minh). Sinh ra tại Đà Nẵng vào cuối những năm 1990, Hậu gắn bó với nghề bếp hơn một thập kỷ qua.

Hậu nổi tiếng với sự am tường kỹ thuật nấu ăn kiểu Pháp cùng sự gắn bó sâu sắc với hương vị miền Trung Việt Nam, do đó đã xây dựng những thực đơn vừa tôn vinh cội nguồn, vừa thể hiện kỹ thuật ẩm thực tinh tế.

Giải Chuyên gia nếm rượu được trao cho Mai Bích Ngọc của ONVIT (Hà Nội). Ngọc có khả năng đặc biệt nổi bật trong những màn kết hợp rượu và ẩm thực táo bạo, khi các món ăn không chỉ được thưởng thức cùng rượu vang mà còn có những loại rượu sáng tạo như rượu soju được ủ cùng nấm tùng nhung.

Giải Cống hiến dành cho Nguyễn Thanh Vân của Tales by Chapter (Thành phố Hồ Chí Minh). Vân đã kết hợp chuyên môn về rượu vang và đồ uống với phong cách dẫn dắt trải nghiệm vừa ấm áp vừa tinh tế. Nhờ sự dẫn dắt của Vân, thực khách có thể hiểu rõ hơn về rượu cũng như triết lý không rác thải của nhà hàng qua những trải nghiệm vừa tinh tế vừa giàu tính cá nhân.

Tất cả các cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn đều được các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu: chất lượng nguyên liệu, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn, sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

“Sao” là hệ thống phân loại xếp hạng của Michelin Guide. Một sao dành cho nhà hàng có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức. Hai sao là nhà hàng có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách ghé thăm. Ba sao (cao nhất) là nơi chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng để lên kế hoạch đến tận nơi thưởng thức.

Luôn được công nhận là hệ thống tuyển chọn các cơ sở ăn uống uy tín nhất thế giới, Michelin Guide không chỉ tôn vinh tài nghệ nấu ăn, mà còn vinh danh những trải nghiệm ẩm thực xuất sắc trên toàn cầu./.

﻿ ﻿ ﻿ Các bếp trưởng dành tặng những món ăn đặc biệt tới thực khách tham dự sự kiện tối nay. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Ngoài sao Michelin danh giá, cẩm nang đã trao các giải Michelin Guide Special Awards (giải thưởng đặc biệt); Michelin Guide Selected (các nhà hàng được Michelin gợi ý) và Bib Gourmand (các nhà hàng đồ ăn ngon, giá cả phải chăng). 110 cơ sở ăn uống, chia đều ở ba thành phố, được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected (Michelin tuyển chọn) với 9 tên tuổi mới. Bib Gourmand 2026 tăng lên 72 địa điểm, với 11 cơ sở ăn uống mới được vinh danh nhờ phục vụ món ăn xuất sắc với mức giá phải chăng. Michelin ghi nhận ba nhà hàng được trao Sao Xanh, trong đó nhà hàng Tales by chapter tại Tp HCM lần đầu gia nhập cộng đồng Michelin Green Star nhờ cam kết theo đuổi không rác thải (zero-waste) và phát triển ẩm thực thuần thực vật bền vững.

Michelin Guide 2025 vinh danh 181 cơ sở ẩm thực Việt Nam Số lượng nhà hàng được trao giải thưởng của Michelin Guide tăng lên, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên hành trình trở thành điểm đến ẩm thực toàn cầu

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