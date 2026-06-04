Ấn Độ: Cháy khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 4/6 tại khu chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Prasad ở thành phố Muzaffarpur, bang Bihar, miền Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cảnh sát địa phương cho biết đám cháy bùng phát khoảng 3 giờ sáng tại tầng 5 của bệnh viện, 5 người tử vong, hơn 20 người bị thương.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa.

Toàn bộ 13 bệnh nhân đang điều trị tại khu ICU đã được chuyển đến các cơ sở y tế lân cận. Nhiều bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó có người vừa trải qua phẫu thuật, song hiện đều được cho là đã ổn định.

Người dân địa phương cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu ICU nằm ở tầng 5 của tòa nhà. Lính cứu hỏa đã phải phá cửa sổ và cửa ra vào để tiếp cận, giải cứu các bệnh nhân.

Những đánh giá ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy có thể là chập điện liên quan đến hệ thống giám sát và cung cấp oxy của khu ICU. Chính quyền quận Muzaffarpur đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện với sự tham gia của lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau vụ hỏa hoạn tại một khách sạn ở khu Malviya Nagar, thủ đô New Delhi, làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 18 công dân nước ngoài. Liên quan vụ cháy này, cảnh sát đã xác nhận nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy không liên quan đến các bình khí hóa lỏng (LPG) được lưu trữ trong tòa nhà, do không phát hiện dấu hiệu bình gas phát nổ. Dù cơ sở lưu trú có trang bị một số bình chữa cháy, nhưng các thiết bị này không phát huy hiệu quả khi hỏa hoạn bùng phát.

Cảnh sát đã bắt giữ chủ cơ sở trên là ông Lavkesh Bajaj để phục vụ điều tra. Đối tượng khai báo rằng tòa nhà gần 40 năm tuổi này đã được cải tạo lớn trong 2-3 năm gần đây với nhiều thay đổi về kết cấu và bố trí bên trong.

Điều tra ban đầu cũng phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ sở này vận hành 26 phòng lưu trú dù chỉ được cấp phép cho 6 phòng, không có giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy bắt buộc và sử dụng nhiều vật liệu trang trí dễ cháy bằng gỗ, nhựa.

Giới chức Delhi nhận định các hạng mục cải tạo cùng việc không tuân thủ quy định an toàn có thể đã góp phần làm đám cháy lan nhanh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người.

Cảnh sát Delhi đã khởi tố vụ án theo các điều khoản của Luật Tư pháp Ấn Độ (BNS) 2023 liên quan đến hành vi ngộ sát không cấu thành tội giết người và tiếp tục điều tra trách nhiệm của các cá nhân liên quan./.

Ấn Độ: Cháy bệnh viện tại bang Odisha, 10 bệnh nhân thiệt mạng Đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng tại Bệnh viện Trường Y SCB ở thành phố Cuttack, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 10 bệnh nhân thiệt mạng và 11 người khác bị bỏng.

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