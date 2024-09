Mỹ khuyến nghị khẩn đối với dòng Boeing 737 sau sự cố kẹt bánh lái

NTSB đang tiến hành điều tra sự cố bàn đạp cánh lái mắc kẹt ở máy bay Boeing 737 MAX 8 khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Newark tại New Jersey (Mỹ) vào tháng 2/2024.

Máy bay Boeing 737-900ER của Hãng hàng không Mỹ Alaska Airlines chuẩn bị cất cánh tại sân bay John F. Kennedy, ngày 8/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/9, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) ban hành khuyến nghị khẩn cấp về an toàn do nguy cơ hệ thống bánh lái bị kẹt ở một số dòng máy bay Boeing 737.

Thông tin được đưa ra sau sự cố liên quan đến chuyến bay của hãng hàng không United Airlines hồi tháng 2 năm nay.

Cụ thể, NTSB khuyến nghị hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) thông báo cho các phi hành đoàn biết hệ thống bánh lái có thể bị kẹt do hơi ẩm tích tụ trong bộ truyền động.

Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cần xác định liệu có nên tháo những bộ truyền động có ổ trục lắp ráp chưa chính xác ra khỏi máy bay và ngừng sử dụng những máy bay này cho đến khi có bộ phận thay thế hay không.

NTSB cũng khuyến nghị FAA nên thông báo cho các cơ quan hàng không quốc tế nếu quyết định cần loại bỏ bộ truyền động nói trên.

Về phần mình, FAA cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng đánh giá biện pháp khắc phục dựa trên những khuyến nghị của NTSB và xác định các bước đi tiếp theo.

Đại diện hãng Boeing cũng tuyên bố sẽ xem xét khuyến nghị của NTSB và đảm bảo cung cấp hướng dẫn phù hợp cho phi hành đoàn.

NTSB đang tiến hành điều tra sự cố bàn đạp cánh lái mắc kẹt ở máy bay Boeing 737 MAX 8 khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Newark tại New Jersey (Mỹ) vào tháng 2/2024.

May mắn, toàn bộ 161 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này đều an toàn sau sự cố. Hãng United Airlines cho biết bộ phận điều khiển bánh lái có vấn đề đều đã được tháo ra.

Hãng chế tạo bộ truyền động, Collins Aerospace, xác định một ổ có đệm khí được lắp ráp không chính xác trong quá trình sản xuất, khiến mặt không được bịt kín dễ bị ẩm có thể gây kẹt và hạn chế chuyển động của hệ thống bánh lái.

Hơn 353 bộ truyền động được chuyển giao cho Boeing từ tháng 2/2017 gặp phải tình trạng này./.

