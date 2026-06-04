Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.

Bài báo cho biết trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá cao việc ngành sản xuất vật liệu hạt nhân đang thực hiện tốt các nghị quyết được thông qua tại các phiên họp toàn thể gần đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua, ông Kim Jong Un nhắc lại chiến lược được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX về việc tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân phù hợp với nhu cầu tương lai.

Theo ông Kim Jong Un, tình hình thế giới và khu vực bất ổn với những nguy cơ đối đầu lâu dài, các mối đe dọa hiện hữu cũng như mối đe dọa tiềm tàng, làm nổi bật tính cấp bách về việc tăng cường cả về chất lượng và số lượng lực lượng hạt nhân vì mục đích quốc phòng.

Trong khi đó, ngày 4/6, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young đề xuất đối thoại 4 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc nhằm thiết lập một cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại lễ khai mạc Đối thoại Ulaanbaatar lần thứ 11 ở Mông Cổ, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh cần phải "xây dựng lại lòng tin liên Triều và khôi phục hòa bình," đồng thời đề xuất cuộc đàm phán bốn bên theo thời gian sẽ mở rộng để cả Mông Cổ, Nhật Bản và Nga cùng tham gia.

Theo ông Chung Dong Young, nếu cả ba mặt trận - khôi phục lòng tin liên Triều, thể chế hóa một cơ chế hòa bình và thúc đẩy đối thoại đa phương ở Đông Bắc Á - cùng tiến triển, có thể xây dựng một trật tự hòa bình mới trên toàn khu vực.

Đối thoại Ulaanbaatar là diễn đàn thảo luận về hợp tác an ninh và hòa bình tại Đông Bắc Á. Quan hệ ngoại giao của Mông Cổ với cả hai miền Triều Tiên đã khiến nhiều người coi nước này như một bên trung gian tiềm năng thúc đẩy đối thoại trên bán đảo Triều Tiên.

Dự kiến, nhân sự kiện này, quan chức Hàn Quốc cũng sẽ gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, cùng hội đàm riêng với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Văn hóa nước chủ nhà để thảo luận về các cách thức làm sâu sắc thêm quan hệ và hợp tác song phương, cũng như đảm bảo sự ủng hộ của Mông Cổ đối với các chính sách hòa bình của Hàn Quốc./.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu phức hợp nhà kính kiểu mẫu cho kỷ nguyên mới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát Khu phức hợp nhà kính Sinuiju tại tỉnh Bắc Pyongan nhằm kiểm tra tình hình sản xuất và tiến độ xây dựng các công trình liên quan.