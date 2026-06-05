Bắt tạm giam Hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị để điều tra hành vi nhận hối lộ

Bản tin 60s ngày 5/6/2026 gồm những nội dung sau:

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị bị bắt tạm giam để điều tra về hành vì nhận hối lộ.

Mưa lớn xối xả đổ xuống vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở.

Người đi đường hoảng hốt khi thấy cá sấu bò giữa dòng xe tại Đồng Nai.

Chỉ đạo mới của Phó Thủ tướng về phương án di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi.

Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo dừng các tour du lịch ra đảo Bình Ba, Bình Hưng.

Hơn 200 người thiệt mạng khi Mỹ mở chiến dịch tấn công tàu nghi buôn ma túy.

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân.

Hàn Quốc phát triển công nghệ động cơ methane mới cho tên lửa không gian./.