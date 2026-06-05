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Bắt tạm giam Hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị để điều tra hành vi nhận hối lộ

Công an Tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

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Bắt tạm giam Hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị để điều tra hành vi nhận hối lộ
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Bản tin 60s ngày 5/6/2026 gồm những nội dung sau:

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Quảng Trị bị bắt tạm giam để điều tra về hành vì nhận hối lộ.

Mưa lớn xối xả đổ xuống vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở.

Người đi đường hoảng hốt khi thấy cá sấu bò giữa dòng xe tại Đồng Nai.

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Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo dừng các tour du lịch ra đảo Bình Ba, Bình Hưng.

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Hàn Quốc phát triển công nghệ động cơ methane mới cho tên lửa không gian./.

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