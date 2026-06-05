Các bác sỹ phẫu thuật thành công loại bỏ u vú nặng gần 4kg cho một bệnh nhân

Các bác sỹ Bệnh viện K đã phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến vú “khủng” đường kính hơn 25cm, nặng gần 4kg cho người bệnh.

Với tâm lý e ngại không đi khám, người bệnh V.T.M.A 50 tuổi (quê tại Ninh Bình) cố chịu đeo đẳng khối u vú suốt cả năm trời. Chỉ đến khi khối u kích thước quá lớn, ngực ngày càng căng tức và đau đớn, người bệnh mới đến Bệnh viện K để khám.

Sau khi thăm khám, chụp chiếu bác sỹ chẩn đoán có khối u xơ tuyến vú phải, u kích thước lớn với đường kính khoảng 25cm.

Tiến sỹ Phạm Hồng Khoa - Trưởng khoa Khám bệnh Quán Sứ cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng sức khỏe toàn trạng ổn định, hai bầu vú mất cân đối do khối u lớn làm chênh lệch kích thước trái, phải. Tuyến vú phải có khối cứng chắc. Khối u đã xuất hiện từ lâu, tiến triển nhanh, nguy cơ vỡ, chảy máu ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người bệnh.

Với sự chuẩn bị kỹ càng của ekip phẫu thuật, các bác sỹ khoa Điều trị yêu cầu Quán Sứ đã loại bỏ hoàn toàn khối u đường kính 26 cm, nặng 3,5 kg và bảo tồn được tuyến vú. Do khối u to nên các bác sỹ cẩn trọng kiểm soát tình trạng mất máu và các chỉ số ổn định cho người bệnh để đảm bảo cuộc mổ an toàn, thành công. Hiện tại sau mổ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân A. ổn định.

Bác sỹ Khoa cho hay nếu phát hiện sớm tổn thương và xử lý khi khối u kích thước nhỏ thì can thiệp sẽ đơn giản hơn rất nhiều, bệnh nhân cũng nhanh hồi phục hơn và không bị gánh nặng tâm lý suốt thời gian dài như vậy. Ca mổ thành công và bảo tồn tuyến vú thành công sẽ giúp người bệnh đảm bảo về sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Qua trường hợp người bệnh A, các bác sỹ Bệnh viện K đưa ra khuyến cáo chị em phụ nữ cần chủ động phòng ngừa bệnh bằng cách theo dõi tình trạng sức khỏe định kỳ, đồng thời chị em cũng nên thường xuyên tự thực hiện các thao tác kiểm tra những bất thường xuất hiện trên cơ thể, kịp thời tới bệnh viện, gặp bác sỹ để được phát hiện và điều trị những vấn đề liên quan tới tuyến vú./.

Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư trực tràng bằng robot Với sự hỗ trợ của hệ thống robot hiện đại, các bác sỹ phẫu tích chính xác từng lớp mô trong không gian hẹp, thực hiện cắt nối trong điều kiện hình ảnh rõ nét và thao tác linh hoạt chính xác hơn.

