Chuyển đổi số là tạo ra cách làm mới bằng công nghệ số với hiệu quả vượt trội

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số mà làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn.

Sáng 5/6 tại Ninh Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Summit 2026) với chủ đề "Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số."

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, một câu hỏi thường trực với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ là làm sao để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra được những giá trị thực sự lớn, thực sự đột phá. Để làm được điều này thì cần phải có một sự thay đổi tư duy mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số, mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

"Nhiều người vẫn cho rằng chuyển đổi số chủ yếu là đầu tư thêm máy móc, phần mềm, nền tảng số hay cơ sở dữ liệu. Đây là điều cần thiết nhưng chưa phải là điểm cốt lõi của chuyển đổi số. Điều quan trọng hơn để chuyển đổi số thành công là phải xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để tìm ra những cách làm mới, quy trình mới dựa trên công nghệ số."

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số, mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Khi người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ trực tiếp cảm nhận được những lợi ích đó, họ sẽ chủ động tham gia và trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, đảm bảo sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

"Chuyển đổi số không phải là số hóa quy trình cũ, mà là tạo ra cách làm mới bằng công nghệ số với hiệu quả vượt trội," Thứ trưởng Phương cho biết.

Những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống thể chế phục vụ chuyển đổi số tiếp tục được hoàn thiện; năm 2025 đã sửa đổi 10 luật và ban hành nhiều nghị định, thông tư, trong đó có các luật quan trọng như: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Dữ liệu và Luật AI. Việt Nam cũng đã hình thành hạ tầng số hiện đại với tỷ lệ phủ sóng 5G trên 90% dân số; xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia lớn và nền tảng số dùng chung quốc gia như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID.

Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước và đời sống xã hội đang được thúc đẩy mạnh mẽ; nhiều chương trình đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phổ cập kỹ năng số cho người dân đang được triển khai.

Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam 2026 có chủ đề “Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số." (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra trong quá trình chuyển đổi số. Đó là khoảng cách giữa thể chế và thực thi; giữa hạ tầng được đầu tư và giá trị thực tế được tạo ra; giữa kỳ vọng và niềm tin số của người dân, doanh nghiệp. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được giải quyết để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống và tạo ra những giá trị đột phá.

Với chủ đề "Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số," Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam 2026 hướng tới bốn mục tiêu trọng tâm: tạo dựng không gian đối thoại chính sách thực chất giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế; thúc đẩy phát triển nền tảng số và dịch vụ số dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; kết nối, lan tỏa các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trên phạm vi cả nước; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và tăng cường vị thế của Việt Nam trong dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Thông qua Diễn đàn, các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế tiếp tục trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nền tảng số, dịch vụ số và chuyển các hoạt động lên môi trường số, góp phần xây dựng thành công quốc gia số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Việc tổ chức Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam 2026 cũng là một bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần và mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua việc thúc đẩy phát triển các nền tảng số, dịch vụ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường đối thoại chính sách, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, Diễn đàn góp phần đưa các chủ trương lớn của Đảng vào thực tiễn.

Đây không chỉ là nơi đề xuất các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả mà còn tạo động lực để hình thành nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, qua đó thúc đẩy tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số theo đúng định hướng mà Nghị quyết 57 đã đặt ra./.

Ảnh minh họa. (Minh Sơn/Vietnam+)

Đột phá theo Nghị quyết 57: Cụ thể hóa bằng thể chế và đo bằng kết quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là tuyên bố chiến lược về con đường phát triển mới của đất nước.