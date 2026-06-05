World Cup 2026: FIFA ghi bàn trên WhatsApp

Một tuần trước lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, WhatsApp - nền tảng nhắn tin có số người sử dụng lớn nhất thế giới vừa triển khai một tính năng đặc biệt nhằm hưởng ứng FIFA World Cup 2026 khi thay thế biểu tượng quả bóng đá truyền thống bằng hình ảnh quả bóng chính thức của giải đấu mang tên Trionda.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, 3 tỷ người dùng WhatsApp trên toàn cầu khi gửi biểu tượng quả bóng đá trong các cuộc trò chuyện có thể kích hoạt hiệu ứng đặc biệt với hình ảnh Trionda – quả bóng sẽ được sử dụng tại các trận đấu của World Cup 2026.

Động thái này được xem là một phần trong chiến lược quảng bá World Cup 2026 trên các nền tảng số, đồng thời phản ánh xu hướng đưa các sự kiện thể thao lớn đến gần hơn với người hâm mộ thông qua các ứng dụng được sử dụng hàng ngày.



Trionda là quả bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026 do hãng thể thao Adidas thiết kế. Tên gọi được ghép từ "tri" (ba) và "onda" (làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha), tượng trưng cho 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada.

Trái bóng này được thiết kế với ba gam màu chủ đạo đỏ, xanh lá cây và xanh dương, đại diện cho 3 nước đăng cai. Các họa tiết trên bề mặt trái bóng lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa đặc trưng của từng quốc gia, trong đó có lá phong của Canada, đại bàng vàng của Mexico và ngôi sao của Mỹ.



Theo FIFA, Trionda được tích hợp công nghệ cảm biến kết nối với hệ thống trợ lý trọng tài video (VAR), cho phép cung cấp dữ liệu theo thời gian thực nhằm hỗ trợ các quyết định chuyên môn trên sân.

Đây cũng là một trong những quả bóng World Cup có thiết kế hiện đại nhất từ trước tới nay với cấu trúc chỉ gồm 4 tấm vật liệu liên kết nhiệt, giúp cải thiện độ ổn định và tính khí động học khi thi đấu.



Việc WhatsApp tham gia quảng bá World Cup cho thấy FIFA đang đẩy mạnh chiến lược tiếp cận thế hệ người hâm mộ trẻ thông qua các nền tảng công nghệ.

Trước đó, FIFA đã công bố các thỏa thuận hợp tác với TikTok, YouTube và Netflix nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của giải đấu tới hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới.



Đây không phải lần đầu WhatsApp triển khai các hiệu ứng tương tác gắn với những sự kiện quốc tế lớn. Trong những năm gần đây, nền tảng này đã nhiều lần giới thiệu các biểu tượng và tính năng đặc biệt nhân các kỳ World Cup, Euro, Olympic cùng nhiều sự kiện văn hóa - thể thao có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.



World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mexico, Mỹ và Canada với sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia và cũng là giải đấu có quy mô lớn nhất trong lịch sử FIFA./.

World Cup 2026: AI và loạt công nghệ đột phá thay đổi cuộc chơi FIFA sẽ tăng cường ứng dụng AI, cảm biến và hệ thống dữ liệu tại World Cup 2026, mỗi sân vận động được lắp 16 camera để theo dõi 29 điểm dữ liệu cơ thể cầu thủ với tần suất 50 lần/giây.

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