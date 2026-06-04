World Cup 2026: “Vũ khí bí mật” của tuyển Nhật Bản

Khi Huấn luyện viên Hajime Moriyasu công bố danh sách 26 thành viên đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026, cái tên Yuto Nagatomo lập tức trở thành chủ đề được truyền thông Xứ sở Mặt Trời mọc quan tâm.

Ở tuổi 39, hậu vệ kỳ cựu này không còn là lựa chọn hàng đầu ở hành lang cánh trái, nhưng có thể sẽ là thứ “vũ khí bí mật” giúp “Samurai Xanh” vượt qua lời nguyền “vòng tứ kết.”



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong nhiều năm qua, Nagatomo đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Nhật Bản. Từ World Cup 2010 tại Nam Phi, World Cup 2014 ở Brazil, World Cup 2018 tại Nga cho đến World Cup 2022 ở Qatar, anh luôn là một thành viên quan trọng trong những cột mốc đáng nhớ nhất của “Samurai Xanh.”

Nếu vào sân tại World Cup 2026 tới đây, Nagatomo sẽ trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên tham dự 5 kỳ World Cup liên tiếp, một thành tích hiếm có đối với bóng đá châu Á.



Tuy nhiên, kể từ sau hành trình tại Qatar cách đây 4 năm, Nagatomo không còn được gọi nhiều lên tuyển như trước đây, xuất phát từ vấn đề thể lực giảm sút và cả những chấn thương dai dẳng.

Tính cả trận giao hữu mới đây nhất với Iceland, hậu vệ này mới chỉ tham dự 3 trận đấu của “Samurai Xanh.”



Vì vậy, có thể thấy rằng việc cựu hậu vệ của Inter Milan được gọi lên tuyển để lần thứ 5 có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không đến nhiều từ yếu tố chuyên môn.

Đội tuyển Nhật Bản đến với giải đấu lần này với sự tự tin cao độ khi lần lượt vượt qua các “ông lớn” của bóng đá thế giới như Brazil và Anh trong các trận giao hữu.

Tuy nhiên, World Cup luôn là giải đấu mà yếu tố tâm lý có thể quyết định thành bại chỉ trong một khoảnh khắc. Và khi đó, chắc chắn Nhật Bản sẽ cần tới kinh nghiệm và yếu tố tinh thần mà Nagatomo có thể mang lại.



Trong các buổi tập của đội tuyển, Nagatomo luôn là người xuất hiện với nguồn năng lượng dường như bất tận. Anh liên tục hò hét động viên đồng đội, khuấy động bầu không khí tập luyện và đóng vai trò kết nối giữa các thế hệ cầu thủ.

Đội tuyển đang sở hữu rất nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu như Takefusa Kubo, Wataru Endo hay Zion Suzuki, nhưng kinh nghiệm thực chiến tại World Cup là thứ không nhiều người có được.

Chính vì vậy, hậu vệ hiện thuộc biên chế FC Tokyo được xem là người truyền lại bản lĩnh thi đấu, khả năng chịu áp lực và tinh thần chiến đấu cho lớp đàn em.



Trong lễ xuất quân, hình ảnh để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ Nhật Bản là Nagatomo xuất hiện với chiếc khăn trắng quấn đầu hachimaki in hình quốc kỳ và dòng chữ “Đấu hồn” (tạm dịch là tinh thần chiến đấu).

Anh là người duy nhất trong các thành viên đội tuyển xuất hiện trong hình ảnh mang nhiều ý chí quyết tâm cao như vậy.



Sẽ đón tuổi 40 sau vài tháng tới, người “cận vệ già” đang đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt hơn là trở thành người giữ lửa cho tham vọng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Nhật Bản.



Và biết đâu, khi hành trình World Cup bước vào những thời khắc khó khăn, “vũ khí bí mật” mang tên Yuto Nagatomo sẽ chứng minh được vì sao anh vẫn được Huấn luyện viên Moriyasu đặt niềm tin tuyệt đối để có mặt trên chuyến bay tới Bắc Mỹ./.

World Cup 2026: AI và loạt công nghệ đột phá thay đổi cuộc chơi FIFA sẽ tăng cường ứng dụng AI, cảm biến và hệ thống dữ liệu tại World Cup 2026, mỗi sân vận động được lắp 16 camera để theo dõi 29 điểm dữ liệu cơ thể cầu thủ với tần suất 50 lần/giây.

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