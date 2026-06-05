World Cup 2026: Đức “chạy đà” giành quyền đăng cai các giải đấu tương lai

Trong khi World Cup 2026 còn chưa khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn: đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại Đức vào năm 2038 hoặc muộn nhất là 2042.



Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf mới đây đã trình bày những ý tưởng đầu tiên về kế hoạch đăng cai World Cup trước Ban điều hành của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL).

Nhiều vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng cai đã được đưa ra thảo luận, trong đó đáng chú ý là yêu cầu của FIFA về việc phải có ít nhất 14 sân vận động với sức chứa tối thiểu 40.000 chỗ ngồi.



DFB hiện dự kiến lựa chọn các thành phố gồm Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Mönchengladbach, München và Stuttgart làm địa điểm tổ chức. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ từ phía DFL, đặc biệt là Chủ tịch Hans-Joachim Watzke.



Trong mắt Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), cuộc đua đăng cai World Cup không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội để nâng tầm hình ảnh giải đấu, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Premier League. Các câu lạc bộ cũng kỳ vọng việc đăng cai sẽ tạo động lực để nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống sân vận động trên khắp nước Đức.



Sau World Cup 2026, DFB dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và tăng cường vận động giới chính trị cùng tham gia hỗ trợ chiến dịch. Một trong những vấn đề then chốt là thời điểm FIFA chính thức mở quy trình trao quyền đăng cai World Cup 2038 và liệu khi đó các quốc gia châu Âu có được phép nộp hồ sơ hay chưa.



Trong hai kỳ phân bổ quyền đăng cai gần nhất, FIFA áp dụng nguyên tắc mỗi châu lục phải “ngồi ngoài” hai kỳ liên tiếp trước khi có thể tiếp tục trở thành chủ nhà World Cup.

Do World Cup 2030 chủ yếu diễn ra tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Maroc và các trận đấu kỷ niệm tại Uruguay, Argentina và Paraguay, DFB cho rằng châu Âu nhiều khả năng chỉ có thể trở lại cuộc đua vào năm 2042.



Trước mắt, bóng đá Đức vẫn hướng sự chú ý tới World Cup 2026. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đang cho đội tuyển tập luyện kín để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng vào ngày 6/6 trước khi bước vào hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh./.

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