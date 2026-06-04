Trung Quốc mở cửa dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 3/6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết nước này đã mở cửa lĩnh vực viễn thông giá trị gia tăng cho đầu tư nước ngoài, với 166 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phê duyệt hoạt động tại các khu thí điểm trọng điểm.

Các phê duyệt này, được cấp kể từ đợt cấp phép thí điểm đầu tiên cho các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng vào tháng 2 năm ngoái, cho phép các công ty trên cung cấp các dịch vụ như trung tâm dữ liệu internet (IDC), dịch vụ truy cập internet và dịch vụ thông tin phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của MIIT nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành viễn thông thông qua việc mở cửa ở cấp độ cao, dựa trên các cam kết của Trung Quốc với Tổ chức Thương mại Thế giới và các chương trình thí điểm trước đây tại các khu thương mại tự do và khu vực mở rộng dịch vụ.

Một đặc điểm quan trọng của đợt cải cách là việc bãi bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài đối với một số dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng - bao gồm cả dịch vụ IDC - tại 4 khu vực thí điểm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Hải Nam và Thâm Quyến.

Tổng số doanh nghiệp viễn thông có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên khắp Trung Quốc hiện nay đã vượt 3.100.

Theo MIIT, sự hiện diện ngày càng tăng của các nhà đầu tư quốc tế dự kiến mang đến nhiều dịch vụ và sản phẩm viễn thông đa dạng hơn cho người tiêu dùng Trung Quốc, thúc đẩy một hệ sinh thái thị trường mở, năng động và cạnh tranh.

MIIT tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ viễn thông một cách bài bản và có kế hoạch, đồng thời đảm bảo trật tự và an ninh thị trường./.

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông thử nghiệm mới vào không gian Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, vệ tinh sẽ được sử dụng cho các hoạt động liên lạc, phát thanh và truyền hình cũng như các dịch vụ truyền dữ liệu.