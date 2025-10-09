Trung Quốc đưa nhiều công ty nước ngoài vào danh sách không đáng tin cậy

Ngày 9/10, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố Danh sách thực thể không đáng tin cậy, đưa các thực thể nước ngoài, trong đó có công ty công nghệ chống máy bay không người lái, vào danh sách trên.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, theo các luật liên quan như Luật Ngoại thương, Luật An ninh Quốc gia và Luật Chống trừng phạt nước ngoài của Trung Quốc và các quy định khác, Bộ này quyết định đưa các thực thể nước ngoài như công ty công nghệ chống máy bay không người lái Dedrone by Axon, Công ty TechInsights và những chi nhánh của công ty này vào Danh sách các thực thể không đáng tin cậy.

Các biện pháp xử lý được áp dụng gồm cấm các thực thể nói trên tham gia vào những hoạt động xuất, nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc cũng như tăng mới đầu tư vào lãnh thổ Trung Quốc; cấm các tổ chức, cá nhân ở Trung Quốc tiến hành những hoạt động liên quan đến giao dịch, hợp tác với các thực thể trên, đặc biệt là truyền dữ liệu, cung cấp thông tin nhạy cảm. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các thực thể nước ngoài nằm trong Danh sách các thực thể không đáng tin cậy gồm: Công ty công nghệ chống máy bay không người lái Dedrone by Axon; DZYNE Technologies; Elbit Systems of America, LLC; Epirus, Inc; AeroVironment, Inc; Exelis Inc; Alliant Techsystems Operations LLC; BAE Systems, Inc; Teledyne FLIR, LLC; VSE Corporation; Cubic Global Defense; Recorded Future, Inc; Halifax International Security Forum; TechInsights Inc. và các chi nhánh như TechInsights Europe Limited, TechInsights Europe Sp zo.o, TechInsights Japan KK…/.

Trung Quốc 13 năm liền đứng top 3 thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn FDI của Trung Quốc ra nước ngoài đạt 3.140 tỷ USD, bao phủ 190 quốc gia, cho thấy chiến lược mở rộng toàn cầu ngày càng mạnh mẽ và duy trì vị trí hàng đầu thế giới.