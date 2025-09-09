Trung Quốc 13 năm liền đứng top 3 thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Theo “Báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc năm 2024”, dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc năm 2024 đạt 192,2 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước, chiếm 11,9% thị phần toàn cầu.

Như vậy, Trung Quốc đã liên tục nằm trong top 3 thế giới trong 13 năm về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và liên tục chiếm hơn 10% thị phần FDI toàn cầu trong 9 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, báo cáo do Bộ Thương mại, Cục Thống kê quốc gia và Cục Quản lý Ngoại hối quốc gia Trung Quốc vừa công bố cho thấy tính đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đạt 3.140 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Trung Quốc bao phủ hơn 80% quốc gia và khu vực trên thế giới, với điều kiện hoạt động hằng năm tốt. Tính đến cuối năm 2024, các nhà đầu tư Trung Quốc đã thành lập 52.000 doanh nghiệp nước ngoài tại 190 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Các lĩnh vực đầu tư không ngừng được đa dạng hóa. Năm 2024, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc bao phủ 18 lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân; trong đó, các khoản đầu tư vào 5 lĩnh vực chính như bán buôn và bán lẻ, cho thuê và dịch vụ kinh doanh, sản xuất, tài chính và khai khoáng…, đều vượt trên 10 tỷ USD.

Đầu tư vào xây dựng, truyền tải thông tin/phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin đã tăng trưởng nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 80,5% và 205,5%.

Báo cáo cũng chỉ rõ, châu Á tiếp tục là thị trường nhận được nhiều nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc. Năm 2024, gần 80% đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc chảy vào châu Á, tăng 8,5% so với năm trước, trong đó đầu tư vào ASEAN đạt 34,36 tỷ USD, tăng 36,8%.

Ngoài ra, đầu tư vào Mỹ Latinh, châu Âu và châu Đại Dương cũng tăng lần lượt 15,4%, 25,3% và 113,7%./.

Trung Quốc tăng mua vàng dự trữ, bất chấp giá đã vượt 3.500 USD/ounce Từ tháng 11/2024 đến nay, Trung Quốc đã mua thêm 1,22 triệu ounce vàng, bất chấp xu hướng chậm lại từ nhiều ngân hàng trung ương khác.