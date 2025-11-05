Trung Quốc cấm các trung tâm dữ liệu có vốn nhà nước dùng chip AI nước ngoài

Hai nguồn thạo tin cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành chỉ thị yêu cầu các dự án trung tâm dữ liệu mới nhận bất kỳ nguồn vốn nào của nhà nước chỉ được sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất trong nước.

Các nguồn tin cho biết, trong những tuần gần đây, các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã yêu cầu các trung tâm dữ liệu có tiến độ hoàn thành dưới 30% phải gỡ bỏ tất cả chip nước ngoài đã lắp đặt, hoặc hủy bỏ kế hoạch mua chúng, trong khi các dự án ở giai đoạn cao hơn sẽ được quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

Các nguồn tin cho biết, chưa rõ liệu chỉ thị này được áp dụng trên toàn quốc hay chỉ ở một số tỉnh nhất định. Các nguồn tin cũng không xác định cơ quan quản lý nào của Trung Quốc đã ban hành lệnh này.

Theo một thống kê của Reuters về các gói thầu của Chính phủ Trung Quốc, các dự án trung tâm dữ liệu AI ở Trung Quốc đã thu hút hơn 100 tỷ USD vốn tài trợ của nhà nước kể từ năm 2021.

Hầu hết các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc đều nhận được một số hình thức tài trợ của nhà nước để hỗ trợ xây dựng, nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu dự án thuộc phạm vi áp dụng của chỉ thị mới.

Một trong các nguồn tin cho biết, một số dự án đã bị đình chỉ trước khi khởi công do chỉ thị này, trong đó có một cơ sở ở một tỉnh phía Tây Bắc vốn có kế hoạch triển khai chip Nvidia. Nguồn tin cho hay, dự án này do một công ty công nghệ tư nhân được nhà nước tài trợ phát triển, hiện đã bị tạm dừng.

Các nguồn tin cho hay, chỉ thị mới này về trung tâm dữ liệu bao gồm cả chip H20 của Nvidia, loại chip AI tiên tiến nhất mà công ty này được phép bán cho Trung Quốc, cũng như các bộ xử lý mạnh hơn như B200 và H200.

Mặc dù B200 và H200 bị cấm vận chuyển sang Trung Quốc theo các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, chúng vẫn được bán rộng rãi tại Trung Quốc thông qua các kênh không chính thống.

Động thái này có thể là một trong những bước đi cứng rắn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc nhằm loại bỏ công nghệ nước ngoài khỏi cơ sở hạ tầng quan trọng và đạt được mục tiêu tự chủ về chip AI, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tạm lắng.

Việc Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến, bao gồm cả những sản phẩm của Nvidia, đã là một điểm va chạm chính với Mỹ, khi hai bên đang cạnh tranh để giành ưu thế về năng lực tính toán cao cấp và AI.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước, Mỹ sẽ cho phép Trung Quốc giao dịch với Nvidia, nhưng không phải đối với các loại chip tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, động thái mới nhất nói trên của Chính phủ Trung Quốc sẽ dập tắt hy vọng của Nvidia về việc giành lại thị phần tại Trung Quốc, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các đối thủ trong nước, trong đó có tập đoàn công nghệ Huawei, để tăng doanh số bán chip.

Theo Nvidia, thị phần hiện tại của “ông lớn” này trên thị trường chip AI Trung Quốc là con số không, so với 95% vào năm 2022. Ngoài Nvidia, AMD và Intel cũng là các nhà sản xuất chip nước ngoài bán chip cho trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc./.

