Microsoft đầu tư hơn 15 tỷ USD để hỗ trợ UAE phát triển hạ tầng đám mây và AI

Khoản đầu tư của Microsoft sẽ củng cố quan hệ đối tác công nghệ UAE-Mỹ, phản ánh cam kết của hai nước trong khai thác AI cho tăng trưởng bền vững, đa dạng hóa kinh tế và các cơ hội trong tương lai.

Nguyễn Trường
Trụ sở Tập đoàn Microsoft tại Issy-Les-Moulineaux, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ ngày 3/11 đã thông báo kế hoạch đầu tư 15,2 tỷ USD vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong giai đoạn 2023-2029 để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) của quốc gia vùng Vịnh này.

Thông tin chi tiết về khoản đầu tư nói trên đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Sheikh Khaled bin Mohamed, Thái tử Tiểu vương quốc Abu Dhabi kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Abu Dhabi, và Chủ tịch Microsoft Brad Smith.

Microsoft cho hay số tiền này sẽ được đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng AI và kỹ thuật số, cũng như nâng cao kỹ năng của đội ngũ nhân lực địa phương thông qua các chương trình đào tạo và những sáng kiến nghiên cứu và phát triển.

Ông Sheikh Khaled khẳng định khoản đầu tư 15,2 tỷ USD của Microsoft thể hiện niềm tin toàn cầu vào tầm nhìn kinh tế dài hạn của UAE nhằm xây dựng một nền kinh tế đa dạng dựa trên tri thức và công nghệ.

Về phần mình, ông Smith nhấn mạnh: "Với khoản đầu tư vào UAE, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc phát triển kinh doanh mà còn đóng góp cho nền kinh tế UAE. Đây là sự kết hợp của ba yếu tố quan trọng: công nghệ, nhân tài và niềm tin."

Khoản đầu tư của Microsoft sẽ củng cố mối quan hệ đối tác công nghệ sâu sắc và bền vững giữa UAE và Mỹ, phản ánh cam kết chung của hai nước trong việc khai thác AI cho tăng trưởng bền vững, đa dạng hóa kinh tế và tạo cơ hội cho các thế hệ tương lai.

Trong giai đoạn từ năm 2023 đến cuối năm nay, Microsoft đầu tư hơn 7,3 tỷ USD vào UAE, bao gồm 1,5 tỷ USD rót vào G42 (một công ty AI và đám mây của UAE). Kể từ đầu năm 2026 đến cuối năm 2029, Microsoft sẽ chi tiêu hơn 7,9 tỷ USD tại UAE.

Microsoft cũng đã thành lập một trung tâm phát triển kỹ thuật toàn cầu và Phòng thí nghiệm Microsoft AI for Good tại Abu Dhabi để hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI có trách nhiệm và các mô hình quy mô lớn. Microsoft cam kết đào tạo kỹ năng cho một triệu người tại UAE vào năm 2027, bao gồm 120.000 nhân viên chính phủ, 175.000 sinh viên và 39.000 giáo viên.

Microsoft cho biết họ đã hợp tác chặt chẽ với cả chính phủ Mỹ và UAE để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh mạng, kiểm soát xuất khẩu và AI có trách nhiệm.

Trong một thập kỷ qua, UAE đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực AI với mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này, như một phần trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
