Microsoft cam kết đầu tư mạnh vào điện toán đám mây và AI tại Anh

Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa công bố kế hoạch đầu tư 30 tỷ USD vào nước Anh trong bốn năm, trong đó một nửa số tiền sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong số các cam kết trị giá tổng cộng 42 tỷ USD từ các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, được công bố đúng vào thời điểm Tổng thống Donald Trump đến Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai mang tính lịch sử.

Hai chính phủ của Anh và Mỹ cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác về công nghệ hạt nhân và không gian thuộc khuôn khổ “Thỏa thuận Thịnh vượng Công nghệ.”

Microsoft cho biết khoản đầu tư này là cam kết tài chính lớn nhất mà công ty từng thực hiện tại Anh.

Giám đốc điều hành Satya Nadella của Microsoft khẳng định rằng tập đoàn cam kết tạo ra cơ hội mới cho người dân và các doanh nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Ông cho biết Microsoft sẽ đầu tư 30 tỷ USD vào nước Anh trong bốn năm, bao gồm cả việc thiết kế siêu máy tính lớn nhất của quốc gia này.

Ông Nadella cho biết Microsoft hiện có 6.000 nhân viên tại Anh, nơi công ty đang vận hành nhiều trung tâm dữ liệu, cơ sở nghiên cứu AI và các đơn vị phát triển trò chơi điện tử.

Theo báo cáo Chỉ số AI 2025 của Đại học Stanford, nước Anh đứng thứ hạng cao về đầu tư tư nhân vào AI trong thập kỷ qua, nhưng vẫn kém xa Trung Quốc và Mỹ.

Google cũng vừa cho biết sẽ đầu tư 5 tỷ bảng (6,8 tỷ USD) vào Anh trong hai năm tới để thúc đẩy sự phát triển của AI tại quốc gia này.

Anh và Mỹ cũng sẽ ký thỏa thuận đẩy nhanh phát triển các dự án năng lượng hạt nhân.

Thỏa thuận này hứa hẹn rút ngắn thủ tục phê duyệt và mang lại nhiều khoản đầu tư tư nhân mới cho các dự án hạt nhân khi Anh nỗ lực đạt mục tiêu không phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng./.

