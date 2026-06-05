Cà Mau xử lý hơn 300 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính với tỉnh Bạc Liêu (cũ), tỉnh Cà Mau đang tập trung xử lý hơn 300 cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư, yêu cầu khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công và bảo đảm vận hành ổn định bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Đẩy nhanh tiến độ

Theo ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 1.072 cơ sở tiếp tục được bố trí sử dụng, 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp, chiếm khoảng 22,4%.

Sau khi hợp nhất, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã đẩy nhanh giải pháp thực hiện xử lý tài sản công dôi dư như tập trung ban hành nhiều kế hoạch, quyết định về sắp xếp, khai thác và xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính.

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, cho biết toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở nhà, đất. Hiện nay còn 265 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, có 161 cơ sở được đưa vào quản lý, khai thác bàn giao 139 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận, còn lại giao về địa phương quản lý sử dụng.

Tại phường Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bạc Liêu Lê Việt Xô cho biết toàn phường có 8 cơ sở nhà đất, trụ sở cơ quan dôi dư, cụ thể: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu (cũ), Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu (cũ), Ủy ban Nhân dân phường 2 (cũ), Ủy ban Nhân dân phường 8 (cũ), Phòng Nội vụ thành phố Bạc Liêu (cũ).

Địa phương đã xử lý điều chuyển các trụ sở làm điểm sinh hoạt tập trung cho các khóm trên địa bàn phường.

Ngoài ra, các điểm trường dôi dư cũng được điều chuyển tập trung, mở rộng diện tích, như: trường Mầm non Bạc Liêu (cũ) điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám mở rộng diện tích, Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Thị Riêng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) được điều chuyển cho Trường Tiểu học Kim Đồng.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư. Trong đó yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành rà soát, phân loại toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 5/6. Tập trung hoàn thiện phương án xử lý, gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25/6.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn, tránh để tài sản bị bỏ trống.

Chủ động gỡ vướng

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo và đạt được một số kết quả bước đầu, việc bố trí sắp xếp trụ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý, khai thác tài sản dôi dư còn chậm, đặc biệt là việc đưa tài sản vào sử dụng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt dẫn đến hiệu quả khai thác tài sản chưa cao.

Cũng theo ông Lâm Văn Bi, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh còn gặp một số hạn chế, như: Trình tự thủ tục liên quan việc quy hoạch có hiện nay còn phức tạp dẫn đến việc thực hiện kéo dài làm chậm tiến độ, thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng một số cơ sở dôi dư còn vướng, sự chủ quan của các địa phương ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi thông tin tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý đối các trường hợp tài sản công dôi dư, đồng thời yêu cầu quá trình xử lý phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể để có phương án xử lý phù hợp. Trong đó, các trường hợp đủ điều kiện cần sớm hoàn thiện thủ tục xác lập quyền quản lý nhà nước, trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc khai thác kém hiệu quả chủ động đề xuất phương án xử lý, đấu giá theo quy định nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho hay việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính là nhiệm vụ quan trọng, được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện chặt chẽ đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, không để xảy ra tình trạng chủ quan, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến tình trạng chậm trễ trong thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cũng cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà đất dôi dư đảm bảo tiến độ thực hiện.

Sở Tài chính tăng cường đôn đốc, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý, đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất cơ chế khai thác hiệu quả tài sản công, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Cà Mau phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp tài sản dôi dư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý 2/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Còn hơn 11.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong Các tỉnh đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình tinh gọn, bảo đảm các tài sản đều có cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.