Chăm lo “nguồn mạch,” giữ vững trận địa tư tưởng

Muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, yếu tố quyết định là phải xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên mới và giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng tại Ninh Bình đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Đây chính là giải pháp then chốt để chăm lo cho “nguồn mạch” của tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Bồi đắp “sức đề kháng” tư tưởng từ gốc

Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua, việc học tập nghị quyết tại Chi bộ thôn Tân Phong, xã Giao Ninh không còn nặng về truyền đạt một chiều mà được tổ chức linh hoạt, gắn với thực tiễn địa phương. Các buổi sinh hoạt được thiết kế theo hướng mở, tăng cường thảo luận, trao đổi và liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên.

Ông Vũ Văn Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Tân Phong cho biết, nội dung học tập tập trung vào những vấn đề gần gũi với đời sống đã giúp đảng viên dễ tiếp thu, nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ trẻ cũng được các địa phương quan tâm bằng nhiều hình thức phong phú. Tại xã Nam Trực, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng và kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Các đảng viên công giáo trên địa bàn xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình là lực lượng nòng cốt trong các phong trào và cuộc vận động tại cơ sở. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Anh Tô Văn Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Trực cho biết, việc đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng tăng tính tương tác, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia thảo luận đã giúp các nội dung chính trị trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Qua các hoạt động này, đoàn viên, đảng viên trẻ không chỉ hiểu sâu hơn về chủ trương của Đảng mà còn nâng cao khả năng phản biện, chủ động chia sẻ thông tin tích cực và tham gia định hướng dư luận trong cộng đồng.

Song song với công tác “xây,” việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thường xuyên được tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, xử lý tình huống phát sinh trên không gian mạng và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân.

Ông Giang Đức Tuấn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đông, phường Tây Hoa Lư chia sẻ, chi bộ luôn quán triệt đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt tình hình dư luận tại địa bàn dân cư.

Mỗi đảng viên không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải là tuyên truyền viên tích cực, giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc, tránh bị tác động bởi những thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong tỉnh cũng chú trọng thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” thông qua việc lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương người tốt, việc tốt.

Đảng ủy xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tại xã Xuân Trường, công tác tuyên truyền được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Ông Trịnh Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường cho biết, cấp ủy địa phương luôn xác định việc tạo dựng niềm tin trong nhân dân phải bắt đầu từ những kết quả cụ thể, thiết thực.

Vì vậy, xã tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hiệu quả. Khi người dân thấy rõ những chuyển biến tích cực thì sẽ thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu sai trái, kích động trên không gian mạng.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Giữ gìn sự trong sạch của Đảng

Đảng ủy xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng tại các chi bộ cơ sở. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Một tổ chức Đảng muốn vững mạnh không chỉ cần nền tảng tư tưởng vững chắc mà còn phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, các cấp ủy tại Ninh Bình đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Năm 2025, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra hằng trăm tổ chức đảng và đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Việc siết chặt công tác kiểm tra, giám sát không nhằm mục đích xử lý đơn thuần mà quan trọng hơn là để phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Công tác giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cũng ngày càng được phát huy hiệu quả. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân và việc công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở, nhiều vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đây được xem là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt dư luận, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tiêu cực ngay từ cơ sở.

Đảng viên công giáo trên địa bàn xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu tại địa phương. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục xác định kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm sẽ tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa.

Không chỉ chú trọng xử lý vi phạm, các cấp ủy trong tỉnh còn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác phát triển đảng viên được triển khai đồng bộ, chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị và đạo đức lối sống.

Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, thời gian tới, các xã, phường cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, các xã, phường quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp; tập trung chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Việc kiên quyết phòng ngừa, xử lý sai phạm song song với chăm lo đúng mức cho công tác tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ sẽ tạo nền tảng vững chắc để tổ chức Đảng cơ sở luôn trong sạch, vững mạnh.

Đây cũng chính là cội nguồn sức mạnh để Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

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