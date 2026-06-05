Hai nước Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện

Ngày 4/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Kiều dân Ai Cập, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách Hợp tác quốc tế Samar Al-Ahdal đã có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện thiết lập từ 8/2025.

Cuộc gặp có sự tham dự của đoàn công tác của Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài trực thuộc Bộ Công Thương Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Toàn diện và chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa hai nước, dự kiến được tổ chức tại Ai Cập trong thời gian tới.

Thứ trưởng Samar Al-Ahdal khẳng định Ai Cập đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam và mong muốn kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước, đồng thời là biểu tượng cho hợp tác và đoàn kết Nam-Nam.

Phía Ai Cập hy vọng kỳ họp này không chỉ nhằm rà soát kết quả hợp tác thời gian qua mà còn thúc đẩy các hướng hợp tác mới trên nhiều phương diện như ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, truyền thông... Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty sẽ đồng chủ trì kỳ họp quan trọng này.

Phía Ai Cập cũng mong muốn đồng tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp và đầu tư song phương bên lề kỳ họp Ủy ban hỗn hợp sắp tới, nhằm giúp khu vực tư nhân của hai bên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hợp tác.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Đình Nhương/TTXVN)

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhấn mạnh việc xây dựng Chương trình hành động là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ai Cập được thiết lập nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập tháng 8/2025.

Ủy ban hỗn hợp là cơ chế hợp tác rất quan trọng giữa hai chính phủ, do đó Việt Nam rất mong đợi việc nối lại cơ chế này sau gần một thập kỷ gián đoạn do nhiều nguyên nhân khách quan.

Cũng theo Đại sứ, trong thời gian qua, Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan hữu quan duy trì trao đổi thường xuyên với các đối tác Ai Cập nhằm thống nhất nội dung làm việc và các công tác tổ chức liên quan đến kỳ họp, bao gồm cả tiến trình nghiên cứu khả thi về khả năng ký kết hiệp định thương mại tự do giữa hai nước./.