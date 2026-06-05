115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Tiếp nối hành trình trí tuệ Việt

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ các nước cho đến Hong Kong (Trung Quốc) đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc.

Ngày 5/6 là ngày đánh dấu tinh thần yêu nước, trí tuệ và lòng kiên trì không ngừng nghỉ. Ngày nay, các thế hệ trẻ Việt Nam đang tiếp bước con đường của Bác, đến những mảnh đất xa hơn tìm kiếm cơ hội học tập, đóng vai trò cầu nối văn hóa, giáo dục giữa các địa phương của Việt Nam và Hong Kong.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bạn Nguyễn Nhân Trí - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, sinh viên Đại học Metropolitan Hong Kong (HKMU), chia sẻ trong hành trình học tập và trưởng thành tại Hong Kong, bạn luôn cảm nhận sâu sắc niềm tự hào cũng như trách nhiệm của bản thân khi được học tập tại một vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử gắn liền với hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là một đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tại mảnh đất lịch sử Hương Cảng này, bạn Nguyễn Nhân Trí nhận thức rằng, bản thân cần phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và hoàn thiện chính mình, tiếp nối tinh thần của các thế hệ đi trước.

Những lời dạy của Bác Hồ, đặc biệt là câu nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó,” luôn là kim chỉ nam để bạn phấn đấu trong học tập và cuộc sống.



Trong khi đó, bạn Nguyễn Mai Khánh Chi - sinh viên khoa Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học Hong Kong, cảm nhận hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hành trình trí tuệ Việt vươn ra thế giới, đặt nền tảng vững chắc cho độc lập, tự do, hạnh phúc mà thế hệ trẻ hôm nay được thừa hưởng.

Từ những nền tảng ấy, bạn nghĩ rằng thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ cần tiếp nối ước mơ lớn của Bác Hồ, mà còn cần kế thừa và tiếp nối ước mơ ấy một cách trọn vẹn và toàn diện nhất.

Thế hệ trẻ cần học hỏi và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bác, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,” bản lĩnh, sáng tạo và độc lập, dám thất bại, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới và các lĩnh vực nền tảng như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi xanh, khoa học cơ bản… Bạn Khánh Chi chắc chắn rằng khi mỗi người trẻ Việt Nam dám chịu trách nhiệm, dám thử sức với những điều mới mẻ và tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, đó chính là những cột trụ về tinh thần lẫn trí tuệ để phát triển đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn,” vừa hiện đại, vừa bảo tồn được phần bản sắc văn hóa trong thời đại số và hội nhập quốc tế như Bác Hồ hằng mong ước.



Bạn Nguyễn Mai Khánh Chi, sinh viên Đại học Hong Kong, trả lời phỏng vấn nhân dịp 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Hong Kong là một trong những trung tâm giáo dục, kinh tế và giao lưu quốc tế hàng đầu châu Á cũng như thế giới. Được học tập trong môi trường hiện đại, năng động và đa văn hóa như vậy là cơ hội quý giá đối với sinh viên Việt Nam.

Chính vì thế, bạn Nguyễn Nhân Trí luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng điều kiện học tập hiện tại, tích cực tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại, học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp, tư duy hội nhập và những phẩm chất tốt đẹp của bạn bè quốc tế.

Việc học tập ở nước ngoài không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích nghi và tinh thần tự lập để trưởng thành hơn mỗi ngày. Tất cả những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang quan trọng để sau này bạn có thể trở về đóng góp cho quê hương, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.



Đối với bạn Nguyễn Nhân Trí, mỗi chặng đường mà Bác Hồ đã từng đi qua đều mang ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thành nên tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh - một chuẩn mực sống cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hương Cảng không chỉ là nơi Bác từng đặt chân trên hành trình tìm đường cứu nước mà còn là nơi ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn và thử thách của Người.

Trong hoàn cảnh gian khổ ấy, Bác vẫn luôn giữ vững lý tưởng, ý chí và niềm tin vào con đường giải phóng dân tộc. Chính điều đó đã cho thấy vai trò vĩ đại của Bác, không chỉ ở việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi mà còn ở khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ thanh niên Việt Nam về tinh thần học tập, tự rèn luyện và sống có trách nhiệm với Tổ quốc.



Được học tập tại mảnh đất mang dấu ấn lịch sử này, bạn Nguyễn Nhân Trí càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài việc nỗ lực trong chuyên môn ngành học, bạn cũng mong muốn rèn luyện cho mình lối sống giản dị, khiêm tốn, tinh thần vượt khó và ý thức phụng sự cộng đồng như những gì Bác từng thể hiện trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Đó không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà còn là trách nhiệm chung của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay trong việc tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà Bác đã để lại.



Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn Nguyễn Nhân Trí mong muốn được trở về Việt Nam để đóng góp bằng chính năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đã tích lũy tại Hong Kong.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, bạn cũng hy vọng có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu, kết nối với các tổ chức, trường học và chính quyền sở tại nhằm xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, tri thức, giỏi chuyên môn và giàu bản sắc văn hóa.

Qua đó, góp phần thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, bạn Nguyễn Nhân Trí cũng mong muốn quảng bá rộng rãi hơn môi trường học tập tại Hong Kong tới các bạn trẻ trong nước để nhiều sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và hội nhập quốc tế.

Tin rằng khi ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam được học tập, trải nghiệm và trưởng thành trong các môi trường giáo dục chất lượng cao trên thế giới, đất nước sẽ có thêm nguồn nhân lực ưu tú để góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, hiện đại và hội nhập sâu rộng trong tương lai.



Bạn Khánh Chi luôn cảm thấy thật may mắn và vinh dự khi được học tập tại nơi bản lĩnh cách mạng và dũng khí kiên cường của Bác thể hiện rõ nhất, tại nơi Người đã trở thành “một bông hoa không thể hái.”

Hành trình tìm đường cứu nước của Bác không đơn thuần là hành trình đi tìm đường lối cách mạng, mà còn là hành trình học tập, tiếp nhận văn hóa nhân loại và kết nối hoạt động cách mạng của Việt Nam với quốc tế.

Bạn đã và đang tiếp tục kết nối với mạng lưới bạn bè quốc tế qua những trải nghiệm học tập và giao lưu, tích cực tham gia các hoạt động của Khoa Nghệ thuật và Đại học Hong Kong trong các sự kiện quảng bá của trường cũng như các chương trình hội thảo quốc tế, góp phần nâng tầm hình ảnh học sinh, sinh viên Việt Nam tại đây.

Sau khi tốt nghiệp, dù ở bất cứ nơi đâu, bạn Khánh Chi tin rằng mình sẽ cống hiến hết mình những kinh nghiệm, bản lĩnh và những thành tựu tri thức văn hóa đã tiếp thu được ở nước ngoài để phụng sự Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập, quốc tế hóa.



Bạn Khánh Chi chia sẻ bản thân luôn tin rằng “Văn hóa là cội nguồn, văn hóa là bản chất, văn hóa là dân tộc” và để phát huy tốt vai trò cầu nối lịch sử và văn hóa, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Hong Kong cần bắt đầu với những hành động cơ bản nhất như tìm hiểu về lịch sử và những "điểm chạm" giữa lịch sử hai bên, tích cực quảng bá những nét đẹp về văn hóa dân tộc như tiếng Việt, trang phục, nghệ thuật, ẩm thực, các lễ hội truyền thống qua việc tổ chức; tham gia các sự kiện hay hoạt động giao lưu ở môi trường mình đang học tập; tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các diễn đàn quốc tế Hong Kong để trí tuệ Việt có thể vươn ra thế giới thông qua Hong Kong. Bạn tin rằng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hong Kong sẽ ngày càng mở rộng và tiếp tục là cầu nối tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Hong Kong và các địa phương Việt Nam./.

Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn quốc tế Chuyên gia Nhật Bản cho rằng Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của quá trình giao lưu và tiếp xúc toàn cầu ở châu Á đầu thế kỷ 20.

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