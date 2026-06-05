Việt-Lào thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Ngày 4/6, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã có cuộc gặp, làm việc với Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào về việc triển khai công tác phối hợp thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Lào, đại diện Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào; đại diện Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm ơn đồng chí Vongsone Inpanphim đã dành thời gian tiếp, làm việc với Đại sứ, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; thông tin về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ, quy mô, mục tiêu, kế hoạch triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ to lớn, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại sứ nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Lào và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với những liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại sứ đánh giá cao kết quả triển khai của các đội quy tập thuộc các Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự một số địa phương trong mùa khô 2025-2026 và công tác bàn giao, tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại các địa phương của Việt Nam trong tháng 5 vừa qua; bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương của Lào phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thượng tướng Vongsone Inpanphim cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã thông tin về các nội dung quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giành độc lập, tự do cho đất nước Lào trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, trong đó có sự hy sinh xương máu của của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Đồng chí Vongsone Inpanphim khẳng định ý nghĩa chiến lược và sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào; nhấn mạnh việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà cũng là nhiệm vụ và ưu tiên quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào.

Đồng chí Vongsone Inpanphim khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai thắng lợi Chiến dịch.

Các đại biểu hai bên chụp ảnh chung. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại cuộc làm việc, Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cũng đã trao đổi về các thuận lợi, khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần phối hợp triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả và thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào./.

Tháng đầu ​tiên Chiến dịch 500 ngày đêm: Lào Cai quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ Sau hơn 1 tháng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm,” tỉnh Lào Cai đã quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ, đẩy mạnh công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.