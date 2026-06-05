SPIEF 29: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 3 định hướng hợp tác

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29 từ ngày 4/6-6/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã có nhiều hoạt động cấp cao ngay từ ngày đầu tiên của Diễn đàn.

Chiều 4/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tham dự và có phát biểu tại Phiên khai mạc Diễn đàn.

Cùng dự và phát biểu tại phiên khai mạc có Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak, Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar U Nyo Saw, Phó Thủ tướng thứ nhất Kyrgyzstan Daniyar Amangeldiev và Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Quốc tế Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Eduardo Pedrosa.

Diễn đàn năm nay có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao một số quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latinh và hơn 20.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, học giả, đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề “Đối thoại thực chất - Con đường hướng tới tương lai," trong khuôn khổ Diễn đàn diễn ra 150 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào những vấn đề lớn như kinh tế toàn cầu giữa đối đầu và hợp tác; tái cấu trúc kinh tế Nga để quay lại quỹ đạo tăng trưởng; các công nghệ định hình tương lai; xã hội trong kỷ nguyên công nghệ mới; chất lượng và các mô hình phát triển mới.

Tại Phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh chủ đề của Diễn đàn và đánh giá cao việc các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự và chiến lược như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm; cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về kinh tế, công nghệ và môi trường an ninh.

Theo Phó Thủ tướng, trong những giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất định, đối thoại và hợp tác luôn là con đường hiệu quả để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng những động lực phát triển mới cho tương lai.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề xuất ba định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới.

Thứ nhất, củng cố sự ổn định, hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác. Các quốc gia cần tăng cường kết nối thay vì phân tách; duy trì môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế; củng cố các chuỗi cung ứng thiết yếu; tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận bình đẳng hơn các yếu tố thị trường, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không gian Á-Âu ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa các trung tâm tăng trưởng lớn, và là động lực quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu; khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng đóng góp tích cực vào các nỗ lực tăng cường kết nối giữa ASEAN với các đối tác Á-Âu vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Thứ hai, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ. Các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo cần trở thành động lực nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm, thay vì tạo ra những “đường biên công nghệ” mới. Cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hài hòa các tiêu chuẩn công nghệ; đẩy mạnh chia sẻ tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ các nước đang phát triển tham gia hiệu quả hơn vào nền kinh tế số.

Thứ ba, nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Phó Thủ tướng cho rằng điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia, đặc biệt trong công tác dự báo, ứng phó, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính. Cần lấy con người làm trung tâm và là chủ thể của mọi chiến lược phát triển, bảo đảm mỗi quốc gia, mỗi người dân đều có khả năng thích ứng tốt hơn, tự chủ hơn và cùng thụ hưởng thành quả của phát triển bền vững.

Các đánh giá, đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao. Lãnh đạo các nước tập trung trao đổi sâu rộng về những xu thế mới của kinh tế toàn cầu, các thách thức đối với tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và thịnh vượng chung.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Novak chào mừng và cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nhận lời mời tham dự Diễn đàn SPIEF 29, khẳng định Chính phủ Nga luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác kinh tế-thương mại song phương vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng-dầu khí.

Phó Thủ tướng Novak nhấn mạnh hai nước đã có truyền thống hợp tác tốt đẹp hơn 40 năm trong lĩnh vực này với Vietsovpetro và Rusvietpetro là hai ngọn cờ đầu và biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai bên; đánh giá cao việc Chính phủ hai nước vừa qua đã ký, phê chuẩn và triển khai các văn kiện về tiếp tục mở rộng hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại lãnh thổ Nga và trên thềm lục địa Việt Nam.

Để hợp tác chuyển đổi năng lượng, Phó Thủ tướng Nga đề nghị trong thời gian tới hai bên nỗ lực trong triển khai hiệu quả dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam trong dài hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cảm ơn Phó Thủ tướng Novak về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga.

Phó Thủ tướng khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ Việt Nam mong muốn cùng Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa các định hướng của hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Về hợp tác năng lượng-dầu khí, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc khẳng định đây là lĩnh vực truyền thống, có ý nghĩa quan trọng, mang tính lâu dài, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm; đề nghị các doanh nghiệp hai nước tích cực, chủ động trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể về điện khí, điện gió và các dự án năng lượng khác, bảo đảm hài hòa lợi ích và phù hợp với định hướng phát triển của cả hai nước; nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn, công ty của Nga quan tâm phát triển thị trường Việt Nam, cũng như mở rộng hợp tác tại Nga.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới; nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Thống đốc Saint Petersburg Beglov chúc mừng nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong công cuộc phát triển đất nước thời gian qua, ông bày tỏ tin tưởng với những định hướng mà Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, cùng với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước Việt Nam nhất định sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, trở thành nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gặp Thống đốc St.Petersburg Alexander Beglov. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Nhấn mạnh Saint Petersburg là thành phố đi đầu trong thiết lập và phát triển quan hệ với các địa phương Việt Nam, trong đó có quan hệ kết nghĩa với 5 tỉnh, thành phố, Thống đốc Beglov khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp cho quan hệ song phương và giữa các địa phương hai nước.

Ông Beglov bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao kết quả, ý nghĩa các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Nga và Saint Petersburg dưới sự bảo trợ của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hồi tháng 7/2025, khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập, tham gia các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam, cảm ơn chính quyền thành phố và cá nhân Thống đốc đã luôn quan tâm việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg, đã luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố để giờ đây mọi người Việt Nam đều có địa chỉ “đỏ” thân thương khi đến Saint Petersburg.

Nhân chuyến công tác, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cảm ơn Chính quyền thành phố lớn thứ hai nước Nga đã công nhận cộng đồng người Việt Nam là thành viên 128 của Đại gia đình các dân tộc tại Saint Petersburg vào năm 2025.

Phó Thủ tướng khẳng định ủng hộ tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Saint Petersburg với các địa phương kết nghĩa của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa và hỗ trợ, khuyến khích các công ty hàng không của Việt Nam và Nga quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối các địa phương Việt Nam với Saint Petersburg.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, đặc biệt là đào tạo sinh viên, kỹ sư, công nhân lành nghề của Việt Nam tại các cơ sở đào tạo thế mạnh của Saint Peterburg, đồng thời tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang của mỗi nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn đại biểu Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trước đó, sáng 4/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác cùng đông đảo đại diện lưu học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg đã đến dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh tọa lạc trên quảng trường mang tên Người. Tham dự buổi lễ còn có đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg và quận Vyborg nơi đặt Tượng đài Bác.

Dự kiến trong ngày hoạt động chính 5/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sẽ tham dự phiên toàn thể của Diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, gặp Phó Thủ tướng, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Nga Dmitry Chernyshenko và gặp gỡ một số đại diện doanh nghiệp lớn của Nga./.

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