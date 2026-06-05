Chính trị

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 6 nhóm nhiệm vụ lớn trong thời gian tới

Trong bài viết “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ lớn trong thời gian tới.

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Các nhóm nhiệm vụ lớn bao gồm: hoàn thiện tư duy phát triển và thể chế quản trị môi trường theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững; thúc đẩy chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng, cơ cấu năng lượng, sản xuất, tiêu dùng và đô thị hóa; phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại, có trách nhiệm, gắn với bảo vệ chủ quyền, sinh kế nhân dân và hòa bình trên biển; phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và xây dựng năng lực thích ứng khí hậu như một hạ tầng chiến lược của quốc gia; xây dựng nền quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu, công nghệ số và sự tham gia của xã hội; Bảo đảm công bằng trong chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế vì khí hậu, môi trường và đại dương.

Sáu nhóm nhiệm vụ trên đây phải được triển khai bằng tinh thần hành động thực chất với sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam xanh #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm
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