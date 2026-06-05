Môi trường

Ngày Môi trường Thế giới: Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu

Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2026) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu."

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Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết diễn biến cực đoan và thiên tai có xu hướng gia tăng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ngày Môi trường thế giới (5/6/2026) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu” nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày Môi trường Thế giới #Chương trình Môi trường Liên hợp quốc #Hành động vì khí hậu
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