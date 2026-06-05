Thời tiết ngày 5/6: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/6, tại nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa thời tiết rõ rệt. Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to trong khi Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; khu vực trung du và đồng bằng có nơi trên 35 độ C. Sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C. Có nơi trên 38 độ C; phía Nam 31-34 độ C; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng và đêm 5/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Chiều và tối 5/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 5/6 phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Ngoài ra, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Trung tâm cảnh báo gió trên các vùng biển giảm dần cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Do vậy, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa dông./.

Huế: Người dân chật vật với nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài Từ ngày 2-7/6/2026, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khiến sinh hoạt, cuộc sống của người dân chật vật.