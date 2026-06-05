Vì một Việt Nam xanh: Chung sức hiện thực hóa mục tiêu phát triển thịnh vượng

Kinh tế xanh không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại, mà còn là yêu cầu cấp thiết - kiến tạo một Việt Nam xanh, trách nhiệm và bền vững trong thế kỷ XXI; một mô hình phát triển thịnh vượng, nhân văn.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đang trở thành thách thức lớn đối với toàn cầu, tác động sâu sắc đến sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế xanh không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại, mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam, nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiện thực hóa cam kết đưa phát thải ròng về mức “0” vào năm 2050.

Đây cũng là nền tảng để nước ta phát triển thịnh vượng - như thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững” nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) rằng: “Chúng ta đứng trước sứ mệnh kiến tạo một Việt Nam xanh, trách nhiệm và bền vững trong thế kỷ XXI; một mô hình phát triển thịnh vượng, nhân văn, hiện đại và hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đất nước giàu mạnh mà môi trường vẫn trong lành, biển đảo vẫn bình yên, dòng sông vẫn xanh, cánh rừng vẫn đại ngàn và mỗi người dân được sống an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc.”

Từ cam kết quốc gia đến yêu cầu từ thực tiễn

Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2026 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu.” Thông điệp này không chỉ phản ánh mối quan tâm chung của thế giới trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, mà còn đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt hơn đối với mỗi quốc gia.

Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)



Với Việt Nam, yêu cầu đó càng trở nên cấp bách khi các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng và ô nhiễm môi trường đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất và triển vọng tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh ấy, phát triển xanh không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành một đòi hỏi tất yếu.

Đây là con đường vừa giúp bảo vệ môi trường sống, vừa nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước các “cú sốc” khí hậu và đáp ứng các cam kết quốc tế về phát triển bền vững.

Phát triển kinh tế xanh là "con đường" giúp bảo vệ môi trường sống, vừa nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước các “cú sốc” khí hậu và đáp ứng các cam kết quốc tế về phát triển bền vững.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh bền vững.

Đặc biệt, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn được xác định là những động lực mới cho quản trị môi trường hiện đại. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng các nền tảng số, cơ sở dữ liệu mở, hệ thống giám sát phát thải và cảnh báo thiên tai sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi xanh trong thời gian tới.

Song song với đó, công tác truyền thông cũng được đặt ở vị trí trung tâm nhằm thay đổi nhận thức và hành vi xã hội. Bởi suy cho cùng, mọi chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành hành động của cộng đồng. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp, các vấn đề môi trường hiện nay không còn là câu chuyện xa xôi mà đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đơn cử như tình trạng bụi mịn và ô nhiễm không khí tại Hà Nội, ông Điệp cho rằng việc xử lý không thể chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương mà cần sự phối hợp liên vùng bởi nguồn phát thải có tính lan tỏa.

Để làm được điều đó, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sẽ phối hợp Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, trường học và các tổ chức xã hội nhằm đưa các hoạt động môi trường đi sâu vào đời sống cộng đồng. Trong đó, người cao tuổi là lực lượng nhắc nhở, lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường trong gia đình, trong khi thanh niên và học sinh đóng vai trò thực hiện các sáng kiến cộng đồng.

Lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Lan tỏa phong trào hành động xanh từ Trung ương đến địa phương

Ngay trong tháng 6 này, tinh thần “Lan tỏa phong trào hành động xanh từ Trung ương đến địa phương” sẽ được thể hiện rõ nét trong chuỗi hoạt động truyền thông quy mô quốc gia diễn ra tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Thông qua các diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên đề, triển lãm, hoạt động cộng đồng và chương trình nghệ thuật, sự kiện không chỉ truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường mà còn tạo không gian kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và người dân nhằm thúc đẩy những hành động cụ thể vì tương lai xanh. Trong đó, Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu cùng Hội thảo Quốc gia về hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế biển bền vững được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng cho quá trình hoàn thiện chính sách môi trường và phát triển kinh tế biển xanh.

Đáng chú ý, Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động sẽ được triển khai trên toàn quốc với kỳ vọng tạo bước chuyển biến tích cực từ từng các hộ gia đình, khu dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở.

“Điểm mới của phong trào này là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không phát động một hoạt động mang tính thời điểm, mà hướng tới xây dựng một phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có tiêu chí cụ thể, có đánh giá kết quả và có cơ chế biểu dương, khen thưởng từ cơ sở đến Trung ương,” ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói.

Lực lượng tình nguyện thu gom rác trên bãi biển Vũng Tàu. (Ảnh: TTXVN phát)



Từ những diễn đàn chính sách ở tầm quốc gia, triển lãm, hoạt động cộng đồng và chương trình nghệ thuật, tinh thần ấy sẽ được lan tỏa sâu rộng tới nhiều địa phương trên cả nước bằng những mô hình cụ thể, thiết thực.

Mỗi người Việt Nam hãy bắt đầu từ một việc cụ thể: Trồng và chăm một cây xanh, giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, bảo vệ nguồn nước, giữ sạch bãi biển, lan tỏa một thói quen sống xanh, hãy hành động vì tương lai của Việt Nam luôn mãi xanh tươi và bền vững.

Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 2/6, Hội Nông dân tỉnh đã phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường xanh. Tại lễ phát động, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của bảo vệ môi trường; vận động nhân dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt gây ảnh hưởng đến môi trường.

Tại Quảng Trị, sáng 2/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này cũng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng các ngày lễ trên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể và mỗi người dân phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, tài nguyên biển và hải đảo.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, hải đảo và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Hoàng Nam cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh truyền thông theo hướng hiện đại, đa nền tảng để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, tiêu dùng xanh và hành động vì môi trường.

Học sinh dọn dẹp, vệ sinh môi trường biển ở Hải Hậu. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Tương tự, tại Lâm Đồng, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học cũng đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh. Minh chứng là trong tháng 5/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Từ tỉnh Bắc Ninh vào tỉnh Quảng Trị, đến tỉnh Lâm Đồng,... những mô hình phát triển xanh, hành động xanh đang góp phần tạo nên bức tranh sinh động về sự chuyển động của cả nước trên hành trình phát triển bền vững.

Như vậy, phát triển xanh không chỉ từ những mục tiêu được đặt ra trong chiến lược hay các cam kết quốc tế, đó còn là những hàng cây được trồng mới, những bãi biển được làm sạch, những tuyến đường xanh hơn, những mô hình sản xuất thân thiện hơn với môi trường và những thay đổi tích cực trong nhận thức của mỗi doanh nghiệp, mỗi gia đình và mỗi người dân.

Ngay trong bài viết “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững” mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đưa ra thông điệp rất sâu sát với thực tiễn rằng: Mỗi người Việt Nam hãy bắt đầu từ một việc cụ thể: Trồng và chăm một cây xanh, giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, bảo vệ nguồn nước, giữ sạch bãi biển, lan tỏa một thói quen sống xanh, hãy hành động vì tương lai của Việt Nam luôn mãi xanh tươi và bền vững./.

Sáng mai, 6/6, một chuỗi sự kiện gồm Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; Phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” sẽ chính thức được long trọng tổ chức tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Sự kiện quy tụ khoảng 1.000 đại biểu trực tiếp, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo quần chúng nhân dân. Sau phần nghi lễ, một chiến dịch thực địa đầy ý nghĩa sẽ được triển khai khi toàn thể đại biểu và người dân sẽ cùng ra quân làm sạch môi trường bãi biển, đồng thời tiến hành trồng rừng ngập mặn chắn sóng tại các vùng cửa sông ven biển thuộc huyện Nghi Lộc và các xã phụ cận. Những cây mắm, cây bần được xuống mầm trong ngày này chính là những “bức tường xanh” bảo vệ đất liền trước thiên tai, là biểu tượng sinh động cho hành động thực tế của con người đối với thiên nhiên.

Tuổi trẻ Hải đội 401 phối hợp với Đoàn Đặc khu Phú Quốc ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” tổng dọn vệ sinh môi trường biển. (Ảnh: TTXVN phát)



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