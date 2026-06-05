Liên hợp quốc kêu gọi khẩn trương hành động để bảo vệ các đại dương

Ngày 4/6, Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc hội thảo trước thềm sự kiện công bố Báo cáo Đánh giá đại dương thế giới (World Ocean Assessment), trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn trương hơn nữa để ứng phó với những thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với biển và đại dương thế giới.

Phát biểu tại sự kiện diễn ra ở New York (Mỹ), các đại biểu, nhà khoa học và nhà hoạt động bảo vệ đại dương nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của tri thức khoa học trong việc định hình chính sách và thúc đẩy hợp tác toàn cầu nhằm gìn giữ hệ sinh thái biển.

Đại diện cấp cao Liên hợp quốc Steven Hill cho rằng điều quan trọng là phải biến tri thức khoa học thành những quyết định và hành động thiết thực.

Nhà hải dương học nổi tiếng Sylvia Earle lưu ý các đại dương vẫn còn chứa đựng nhiều điều chưa được khám phá, nhất là ở vùng biển sâu, nơi nhân loại mới chỉ tiếp cận được một phần rất hạn chế.

Chuyên gia này khẳng định việc tiếp tục nghiên cứu là cần thiết để hiểu rõ hơn những thay đổi đang diễn ra và tác động của chúng đối với môi trường toàn cầu.

Trong khi đó, nhà thám hiểm biển Fabien Cousteau kêu gọi các nước thống nhất lập trường trong nỗ lực bảo vệ đại dương, hối thúc tăng cường phối hợp giữa các chính phủ và giới khoa học.

Ông Cousteau khẳng định chỉ khi cùng nhau hành động, cộng đồng quốc tế mới có thể ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa mà biển và đại dương thế giới đang phải đối mặt.

Báo cáo Đánh giá đại dương thế giới của Liên hợp quốc là tiến trình quan trọng, phản ánh hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và tinh thần hợp tác quốc tế.

Báo cáo này có thể góp phần định hướng các nỗ lực chung nhằm bảo vệ đại dương, đồng thời bảo đảm các quyết sách trong tương lai được xây dựng trên nền tảng khoa học, tính bao trùm và bền vững.

Báo cáo được chuẩn bị trong hơn 5 năm qua với sự tham gia của 550 chuyên gia đến từ 86 quốc gia, và dự kiến được công bố nhân Ngày Đại dương Thế giới 8/6 sắp tới./.

Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới Chuỗi sự kiện truyền thông quy mô quốc gia tại tỉnh Nghệ An nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững tới toàn xã hội.