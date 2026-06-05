Áp thấp nhiệt đới di chuyển ra ngoài Biển Đông, theo hướng Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/6, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc;120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong sáng 5/6, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ nay đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/6, khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Tùng, Nậm Nèn, Sính Phình; Pa Ham, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè, Sín Chải, Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).

Tại tỉnh Sơn La là các xã, phường:Bình Thuận, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường La, Mường Sại, Ngọc Chiến, P. Chiềng An, Quỳnh Nhai, Thuận Châu.

Đối với tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Gia Hội, Hạnh Phúc, Khao Mang, Lâm Giang, Lao Chải, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Có, Nậm Xé, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Tà Xi Láng, Trạm Tấu

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đến 19h ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ phía Đông đảo Đài Loan, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

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