Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 25 km/giờ (lúc 13 giờ là hướng Đông Bắc).

Hồi 19 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8,

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đến 19h ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h; sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h; sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La và Lai Châu

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định từ 20 giờ 30 ngày 4/6 đến 1 giờ 30 ngày 5/6, khu vực các tỉnh Lai Châu và Sơn La tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Bản Bo, Bình Lư, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Pa Tần, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Sơn La là các xã, phường: Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Khoong, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Chiềng Sơ, Chiềng Sơn, Chiềng Sung, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường Khiêng, Nậm Lầu, Nậm Ty, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Tô Hiệu, Vân Sơn, Pắc Ngà, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Phù Yên, Song Khủa, Sông Mã, Suối Tọ, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Thuận Châu, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Châu

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 4/6, khu vực các tỉnh Lai Châu và Sơn La đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Chiềng Mai 48,2mm, Mường Bám2 là 46,4mm (Sơn La); Hồ Thầu 36,8mm (Lai Châu).../.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ít khả năng vào Biển Đông Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo có thể mạnh lên thành bão nhưng khả năng di chuyển vào Biển Đông thấp, nhiều khả năng hướng lên phía Bắc, gần khu vực Nhật Bản.

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