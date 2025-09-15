Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để phát triển đảng viên

Ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đối với công tác phát triển đảng viên, qua đó góp phần bổ sung lực lượng có trình độ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới, phát triển của tỉnh.

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ phường Mạo Khê xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Sau khi sáp nhập, việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo tại cơ sở càng cần đội ngũ đảng viên vững vàng, tâm huyết.

Đảng bộ phường khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, trong đó tập trung phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân; tạo nguồn phát triển đảng viên mới đối với các trường hợp bộ đội xuất ngũ, lực lượng học sinh, sinh viên, trí thức trẻ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú cho Đảng.

Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, công tác phát triển đảng viên ở phường Mạo Khê đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Riêng tháng 8/2025, Đảng bộ phường đã kết nạp 41 đảng viên mới (21 đảng viên ở khu phố; 14 đảng viên ở khối công chức viên chức, doanh nghiệp nhà nước; 6 đảng viên ở các doanh nghiệp tư nhân), là đảng bộ sau sáp nhập có số lượng đảng viên mới kết nạp nhiều nhất tỉnh.

Là một trong những đảng viên vừa được kết nạp Đảng tháng 8/2025, chị Nguyễn Thị Thu (Chi bộ khu Mễ Sơn, phường Mạo Khê) cho biết: "Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi phấn đấu không ngừng, luôn học hỏi, giữ gìn đạo đức, lối sống, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, không ngừng học tập, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Quá trình phấn đấu để trở thành đảng viên là một hành trình dài và đầy ý nghĩa. Tôi tự hào vì được Chi bộ công nhận, tin tưởng và được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi nguyện tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, tu dưỡng, rèn luyện để ngày một trưởng thành hơn về mọi mặt."

Phường Yên Tử là một trong 4 đảng bộ phường có số lượng đảng viên mới được kết nạp nhiều nhất tỉnh. Trong tháng 8/2025, Đảng bộ phường đã kết nạp 21 đảng viên mới, chủ yếu ở các khu phố, nâng tổng số 1.997 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đạt được kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị với những cách làm bài bản.

Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử trao quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử, cho biết Đảng bộ phường thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng chất lượng trong kết nạp đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch về phát triển đảng viên 6 tháng cuối năm 2025; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trong công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng và phát triển đảng viên; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên đa dạng và có chọn lọc, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sinh viên mới ra trường, nhân viên trong các doanh nghiệp. Đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng.

Nhiều đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sau sáp nhập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới, với số lượng đảng viên kết nạp đạt cao. Điển hình 8 tháng năm 2025, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh kết nạp 32 đảng viên; Đảng bộ phường Cửa Ông kết nạp 25 đảng viên; Đảng bộ phường Quảng Yên kết nạp 18 đảng viên; Đảng bộ phường Cẩm Phả kết nạp 15 đảng viên; Đảng bộ phường Hiệp Hòa kết nạp 12 đảng viên; đặc khu Vân Đồn kết nạp 11 đảng viên…

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 388 đảng viên, nâng tổng số 104.151 đảng viên.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, đa dạng đối tượng đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm tính kế thừa trong Đảng, nhất là khi mô hình tổ chức bộ máy đang chuyển đổi sâu rộng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025./.

