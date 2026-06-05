Nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận 7 sắc bằng triều Nguyễn tại Tuần lễ Biển và Hải đảo 2026

Sáng 5/6, tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình tọa đàm, giao lưu mang chủ đề "Biển đảo Tổ quốc - Tuổi trẻ đồng hành."

Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương và nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là lễ tiếp nhận những hiện vật và tư liệu lịch sử vô cùng quý giá. Ông Lê Tiến Công, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa kiêm Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa, đã đại diện tiếp nhận 07 sắc bằng liên quan đến thủy quân triều Nguyễn do cụ Mai Văn Khôi, đại diện Tộc Mai Văn (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) hiến tặng.

Ông Mai Văn Khôi đại diện Tộc Mai Văn hiến tặng 07 sắc bằng liên quan đến thủy quân triều Nguyễn cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Các sắc bằng này có niên đại trải dài từ năm 1841 đến năm 1864 (từ thời vua Thiệu Trị thứ nhất đến Tự Đức thứ 17). Những tư liệu cổ thể hiện rõ nét quá trình cống hiến cho lực lượng thủy quân triều Nguyễn của bậc tiền nhân Mai Văn Tú (Đội trưởng Đội 8, Vệ 5, Trung doanh thuộc Thủy sư Kinh Kỳ).

Lịch sử ghi lại rõ ràng, người con của quê hương xã Nhâm (tổng Thanh Châu, huyện Hòa Vang, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã mất tích trong lúc thi hành công vụ trên biển vào năm 1864 và được triều đình phong kiến truy phong chức Phó Quản cơ Thủy sư Kinh Kỳ. Đây là những minh chứng lịch sử quan trọng, nối dài danh sách trên 70 sắc bằng liên quan đến lực lượng thủy quân triều Nguyễn mà Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã tiếp nhận.

Bên cạnh những tư liệu cổ, mạch nối chủ quyền từ quá khứ đến hiện tại còn được thể hiện qua các hiện vật mang tính biểu tượng cao. Đại diện Lữ đoàn 161 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao tặng Nhà Trưng bày mẫu nước biển Hoàng Sa và lá cờ Tổ quốc có chữ ký của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ.

Ông Lê Tiến Công, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa nhấn mạnh, "Tuyên truyền về biển, đảo không chỉ là truyền tải thông tin, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu đúng hơn, gần hơn và sâu sắc hơn về biển đảo quê hương. Từ hiểu biết hình thành tình cảm; từ tình cảm hun đúc trách nhiệm; và từ trách nhiệm sẽ chuyển hóa thành những hành động cụ thể vì biển, đảo của Tổ quốc".

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng tiến hành trao tặng cờ Tổ quốc và các phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cho bà con ngư dân tự tin vươn khơi bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn được tổ chức không gian xe thư viện lưu động giới thiệu sách, báo về chủ quyền biển đảo và triển lãm chuyên đề "Vươn khơi giữ biển"./.

Đại diện Lữ đoàn 161 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao tặng Nhà Trưng bày mẫu nước biển Hoàng Sa (hình trên) - Bội đội Biên phòng và Nhà Trưng bày Hoàng Sa tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân vươn khơi bám biển (hình dưới). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)