Chủ tịch Miss World khảo sát các địa điểm tổ chức cuộc thi tại Việt Nam

Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 8/2026, dự kiến quy tụ hơn 120 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới với hành trình kéo dài gần một tháng đi qua nhiều tỉnh, thành, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Miss World, bà Julia Morley vừa cùng êkíp quay trở lại Việt Nam, phối hợp cùng đơn vị đăng cai mùa giải này tiến hành khảo sát các điểm đến trọng điểm trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

“Đây là chuyến khảo sát rất kỳ công để sắp xếp cho hành trình Miss World lần đầu tiên tại Việt Nam sau 75 năm. Chúng tôi mong muốn tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho hơn 100 hoa hậu trên toàn thế giới khám phá những giá trị văn hóa, du lịch và con người Việt Nam, tôn vinh và khẳng định du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới,” đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Theo đó, trong chuyến khảo sát, ba điểm đến đã được lựa chọn để đánh giá thực tế bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang.

Hé lộ một số địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động của cuộc thi tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Thủ đô Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt khi được công bố là điểm dừng chân đầu tiên, nơi chào đón hơn 120 nhan sắc quốc tế hội tụ. Tại đây, các thí sinh sẽ gặp gỡ, giao lưu và có cơ hội đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa, con người cùng những giá trị truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Trong chuyến khảo sát Hà Nội, ngoài đánh giá các địa điểm lưu trú và tổ chức sự kiện, Chủ tịch Julia Morley cùng các thành viên đã dành thời gian trải nghiệm các món ăn truyền thống như bánh mỳ, bánh cuốn, phở và tìm hiểu các câu chuyện lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt.

Như thông tin đã công bố trước đó, Hải Phòng sẽ là tâm điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Miss World, nổi bật nhất là show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF). Trong khi đó, Nha Trang - thành phố biển quốc tế năng động và là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam có lợi thế cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, những bãi biển nổi tiếng thế giới đồng thời là nơi từng tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn.

Dự kiến, hơn 120 đại diện nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ “đổ bộ” Việt Nam từ ngày 8/8 để đồng hành cùng Miss World lần thứ 73. Sau gần một tháng với chuỗi hoạt động, trải nghiệm văn hóa và các phần thi chính thức, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/9./.

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