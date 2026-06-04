Lộ diện các NTK quốc tế tham gia Vietnam International Fashion Week 2026

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Fashion Week) vừa chính thức khởi động mùa thứ 21. Thông tin mới nhất từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ 15 nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế tham gia.

Diễn ra từ ngày 18-21/6, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tiếp tục sứ mệnh đưa thời trang Việt hội nhập thế giới đồng thời mở ra không gian để các nhà thiết kế, thương hiệu Việt trẻ tỏa sáng bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu.

Trong mùa thời trang này, thương hiệu Môi Điên sẽ mở màn với bộ sưu tập “Nguồn.” Nhà thiết kế trẻ Tom Trandt cho biết áp lực hiện nay là thời gian thực hiện và làm sao thể hiện được tinh thần trẻ, độc bản trong dòng chảy thời trang đương đại.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường – người tiên phong cho việc trẻ hóa thương hiệu, khơi gợi sự đổi mới trong phong cách ăn mặc của phái đẹp với bộ sưu tập hoàn toàn mới cũng được công bố người sẽ kết màn cho chương trình.

Đỗ Mạnh Cường tiết lộ ở Tuần lễ Thời trang New York trước đây, êkíp của anh từng chi khoảng 30 tỷ đồng để tham dự. Và với Vietnam International Fashion Week 2026, chi phí dành cho các nhà thiết kế trẻ ít hơn nhiều và đây là cơ hội rất tốt để các bạn thể hiện, kết nối và tỏa sáng.

Thông tin từ ban tổ chức, tuần lễ thời trang năm nay có 10 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước, gồm: Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Minh Tuấn, Thảo Nguyễn, Môi Điên, Nobody Knows by Kelbin Lei, CEM, ĐINH và DAS Studios.

Chương trình cũng chào đón các nhà thiết kế, thương hiệu quốc tế như: Angelo Crucian, Italy; Frederick Lee, Singapore; Chung Chung Lee và Slingstone, Hàn Quốc; TANDT, Thái Lan.

Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, bà Trang Lê chia sẻ: “Khi bắt đầu hành trình xây dựng Vietnam International Fashion Week, chúng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi được xa đến như ngày hôm nay. Nhìn lại 20 mùa đã qua, tôi cảm thấy vô cùng tự hào bởi mỗi mùa không chỉ là một dấu mốc của chương trình mà còn là một nấc thang trong hành trình phát triển của thời trang Việt Nam.”

“Với chủ đề Pure Fashion in Motion của năm nay, Vietnam International Fashion Week 2026 tôn vinh tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang Việt: luôn đổi mới, luôn phát triển nhưng vẫn gìn giữ bản sắc riêng để hòa mình vào dòng chảy thời trang toàn cầu,” bà Trang Lê nhấn mạnh./.

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