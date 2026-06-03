Lộ diện nhà thiết kế sẽ dẫn dắt The Face Vietnam mùa giải mới

Sau khi hoàn thiện đội hình “Mentor” (huấn luyện viên) quyền lực gồm siêu mẫu Anh Thư, Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê, ban tổ chức The Face Vietnam 2026 tiếp công bố danh tính người sẽ đảm nhận vai trò “Host” (dẫn dắt) của mùa giải năm nay: nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Với tư duy chuyên môn sắc bén, Đỗ Mạnh Cường được biết đến là nhà thiết kế theo đuổi những tiêu chuẩn khắt khe và không ngại đưa ra các quan điểm thẳng thắn.

Từng để lại dấu ấn mạnh mẽ trên ghế nóng Vietnam’s Next Top Model, cùng góc nhìn thực tế từ nhiều năm hoạt động trong ngành, Đỗ Mạnh Cường được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc dẫn dắt khác biệt trong cương vị mới lần này, góp phần tạo nên một mùa giải The Face Vietnam 2026 kịch tính, gay cấn và cạnh tranh hơn bao giờ hết.

“Nhiều người thường nghĩ tôi rất ít nói và sẽ gặp khó khăn khi đảm nhận vị trí dẫn dắt một chương trình lớn. Tuy nhiên, tôi muốn thử thách bản thân ở một vai trò mới để công chúng nhìn thấy nhiều khía cạnh đa dạng hơn của mình,” Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

Khi được hỏi về “đặc sản” drama của The Face Vietnam, nhà thiết kế khẳng định nhiệm vụ của anh không chỉ là đứng ra dung hòa, giải quyết mâu thuẫn giữa thí sinh và huấn luyện viên, mà đôi khi ở thời điểm cần thiết, anh sẽ trở thành chất xúc tác đẩy mọi cuộc đối đầu lên cao trào để tạo điểm nhấn hấp dẫn cho người xem.

Đỗ Mạnh Cường nhấn mạnh bản thân hoàn toàn không e ngại áp lực dư luận hay những ý kiến trái chiều. Ngược lại, anh tin rằng chính những tranh luận đa chiều từ công chúng sẽ là yếu tố tạo nên sức nóng phản ánh đúng tinh thần của một chương trình truyền hình thực tế đúng nghĩa.

Đánh giá về dàn mentor năm nay, Đỗ Mạnh Cường cho rằng mùa giải 2026 đang sở hữu một trong những đội hình đáng mong chờ nhất: “Đây là lần đầu tiên Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê cùng ngồi chung trong một sân chơi. Họ là những gương mặt đại diện cho ba thế hệ người mẫu với ba cá tính khác nhau, chắc chắn sẽ tạo nên sức hút lớn cho chương trình.”

Theo Đỗ Mạnh Cường, nếu siêu mẫu Anh Thư và Võ Hoàng Yến được xem là những “chiến binh” dày dạn kinh nghiệm trên đường đua truyền hình thực tế thì Hoa hậu H’Hen Niê lại là ẩn số đặc biệt có thể làm thay đổi cục diện cuộc chơi bất cứ lúc nào vì truyền hình thực tế luôn ẩn chứa những bất ngờ không thể đoán trước./.

Dàn Hoa hậu "thị phạm" tại casting Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 Tại chương trình casting cho Vietnam International Fashion Week SS 2026, dàn hậu H’Hen Niê, Trịnh Mỹ Anh, Hạnh Nguyên, siêu mẫu Hà Anh… đã có màn thị phạm đầy cuốn hút trước “đàn em” và khán giả.