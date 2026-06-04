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Cơ hội cho người mẫu Việt sải bước trên sàn diễn Milan Fashion Week

Lần đầu trình làng giới mộ điệu Việt Nam, nhà thiết kế người Italy Angelo Cruciani mang đến cơ hội cho hai người mẫu sắc nhất sẽ đồng hành cùng ông tại Milan Fashion Week vào tháng Chín tới.

Mai Mai
Nhà thiết kế Italy Angelo Cruciani (thứ hai bên phải) vừa có buổi tuyển chọn người mẫu cho bộ sưu tập mà ông sắp ra mắt tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)
Nhà thiết kế Italy Angelo Cruciani (thứ hai bên phải) vừa có buổi tuyển chọn người mẫu cho bộ sưu tập mà ông sắp ra mắt tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Nhà thiết kế Italy Angelo Cruciani vừa có buổi tuyển chọn người mẫu cho bộ sưu tập mà ông sắp ra mắt tại Việt Nam. Đáng chú ý, Angelo Cruciani còn tiết lộ ông mang đến “tấm vé vàng” giúp các người mẫu thể hiện xuất sắc nhất có cơ hội trình diễn tại Milan Fashion Week vào tháng Chín sắp tới.

Theo đó, một mẫu nam và một mẫu nữ xuất sắc nhất, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí mà nhà thiết kế Angelo Cruciani đưa ra sẽ đồng hành cùng ông tại Tuần lễ Thời trang Milan. Đặc biệt, hai gương mặt được chọn sẽ nhận gói tài trợ toàn phần bao gồm visa, vé máy bay và chi phí lưu trú tại Milan.

Không chỉ là cơ hội sải bước trên một trong những sàn diễn thời trang danh giá bậc nhất thế giới, các người mẫu còn được tham gia những buổi casting dành cho nhiều thương hiệu quốc tế lớn, mở ra “cánh cửa” tiến gần hơn đến sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Với phong thái điềm đạm và tác phong làm việc chỉn chu đến từng chi tiết, Angelo Cruciani cùng dàn giám khảo đã thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tâm huyết cũng như đưa ra các tiêu chí rõ ràng: “Không đặt nặng câu chuyện giới tính, điều mà bộ sưu tập hướng đến là cách mỗi người tự tin thể hiện cá tính của mình. Từ thần thái đến từng bước catwalk, tất cả đều mang một nguồn năng lượng mạnh mẽ, phóng khoáng.

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Tiêu chí người mẫu nhà thiết kế tìm kiếm "không đặt nặng câu chuyện giới tính." (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập lần này của nhà thiết kế Angelo Cruciani hướng đến tinh thần unisex, tôn vinh sự tự do trong thời trang và bản sắc cá nhân. Chính vì vậy, nhiều người đã không ngần ngại thể hiện màu sắc riêng, cá tính độc đáo của bản thân để tạo ấn tượng với ông cũng như nhà tạo mẫu.

Lần đầu tiên ra mắt giới mộ điệu thời trang Việt Nam, nhà thiết kế Angelo Cruciani cho biết ông sẽ mang đến một dấu ấn khác biệt với tinh thần sáng tạo táo bạo và ngôn ngữ thời trang đậm chất nghệ thuật châu Âu.

Bộ sưu tập của Angelo Cruciani sẽ ra mắt tại khuôn khổ Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21, diễn ra từ ngày 18-21/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

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Người mẫu Việt tự tin thể hiện cá tính trong buổi casting. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)
#Cơ hội trình diễn Milan Fashion Week #Chương trình tuyển chọn người mẫu Việt #Giấc mơ nghề người mẫu quốc tế #Tham gia casting quốc tế #Phong cách unisex và tự do thể hiện cá tính #Tinh thần sáng tạo và nghệ thuật châu Âu #Chương trình tài trợ toàn phần tại Milan #Tiêu chí tuyển chọn dựa trên thần thái và catwalk #Xu hướng thời trang không giới hạn giới tính #Sự kiện thời trang Việt Nam lần đầu mang dấu ấn quốc tế
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