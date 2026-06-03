Toy Story 5: Đồ chơi truyền thống "mất giá" trước làn sóng công nghệ?

Sau hơn 3 năm phát triển, "Câu chuyện đồ chơi 5" (Toy Story 5) sẽ chính thức ra rạp vào ngày 19/6 tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Từ những ngày tháng bình yên bên cô chủ Bonnie, một ngày đám đồ chơi bất ngờ trước sự xuất hiện của LilyPad, một chiếc máy tính bảng "toàn năng," có thể làm bất cứ việc gì từ học tập đến giải trí.

Phần phim đưa đôi bạn, cặp kỳ phùng địch thủ một thời Woody và Buzz Lightyear tái ngộ trên cùng một chiến tuyến.

Tuy êkíp không nêu rõ bối cảnh, nhưng theo tính toán của khán giả dựa vào các phần trước, "Toy Story 5" diễn ra khoảng đầu thập niên 2010, thời điểm máy tính bảng iPad của Apple vừa ra đời. Tuy nhiên theo trailer, LilyPad dường như quyền năng không kém những thiết bị công nghệ được trang bị AI hiện nay.

Ở hậu trường, phim đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên hạng A, lồng tiếng cho các nhân vật như Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie)... và chào đón nữ diễn viên mới Greta Lee.

Dàn sao Hollywood lồng tiếng cho phim: Tom Hank (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (cô cao bồi Jessie) và Greta Lee - người mới trong vai LilyPad. (Ảnh: PA Media)

Chia sẻ với BBC, Tom Hanks nói dàn diễn viên đều đồng cảm với câu chuyện trong phim: Ai cũng từng gặp người trẻ có thái độ thờ ơ với xung quanh, chỉ mải mê "cúi xuống nhìn điện thoại, rồi lại ngẩng lên, rồi lại cúi xuống."

"Đây là chuyện của nhiều thế hệ. Mỗi thế hệ đều có một dấu ấn công nghệ riêng mang tính xã hội và họ bắt dồn rất nhiều thời gian và tâm sức vào đó," Tom Hank chia sẻ.

Theo ông đó cũng chính là khoảnh khắc "chúng ta nhìn ra khung cảnh thành phố và thấy ánh sáng của màn hình điện thoại hắt ra từ các phòng ngủ và mọi nơi. Đó thực sự là một hình ảnh khiến người ta cảm thấy bất an, thậm chí rùng mình."

Ngay cả Tim Allen cũng từng bối rối khi con gái ông không thể tập trung xem hết một bộ phim tại rạp. "Chúng quá quen với những 'bộ phim' 7 giây trên Instagram rồi."

Nhưng ông cũng phải thừa nhận cô bé có lý khi chỉ ra vanh vách ra những môtíp quen thuộc của màn ảnh rộng, thêm một lý do chính đáng để trải nghiệm 2 tiếng xem phim trở nên "nhọc nhằn" và kém hấp dẫn hơn so với trước đây.

Theo hé lộ của dàn diễn viên, những bản dựng đầu tiên cho thấy tiềm năng của phần 5. Tuy vậy đội ngũ sáng tạo đã mất kha khá thời gian để định hình yếu tố hài hước cho tác phẩm, cũng như tiếp tục phát triển và làm cặp nhân vật chính Woody và Buzz trưởng thành, thích nghi.

Cặp nhân vật chính qua từng phần phim. (Ảnh người hâm mộ ghép)

Về doanh thu, "Toy Story 5" được kỳ vọng đạt 150-170 triệu USD tại riêng thị trường Bắc Mỹ, sau đó đạt mức 1,3 tỷ USD trên toàn cầu nếu hiệu ứng truyền miệng tốt.

Đây là kỳ vọng cao ngay cả với một thương hiệu lớn, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh người hâm mộ chán ngấy chuyện Hollywood nhiệt tình "vắt sữa" những tên tuổi cũ thay vì phát triển một phần phim gốc độc đáo, mới mẻ.

Tuy vậy theo TechRadar và khán giả trên nền tảng Reddit, nếu được đánh giá tốt như phần 3 và 4, "Toy Story 5" hoàn toàn có thể đạt mục tiêu nói trên. Ngược lại nếu khán giả cảm thấy đây là "phần kế tiếp không ai cần," doanh thu có thể chỉ ở mức 1 tỷ USD như phần 4./.

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