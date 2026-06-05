Dàn hậu Việt nhận “nhiệm vụ” đặc biệt tại Miss World 2026, Miss Grand Vietnam

Hoa hậu Phương Oanh sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026 tại Việt Nam. Trong khi đó, Hoa hậu Hương Giang, Đoàn Thiên Ân giữ vai trò "cầm cân nảy mực" tại Miss Grand Vietnam...

Dàn hoa hậu Việt vừa nhận loạt nhiệm vụ đặc biệt tại hai cuộc thi nhan sắc lớn. Trong đó, Hoa hậu Phan Phương Oanh sẽ làm Giám đốc Đối ngoại cho Miss World 2026 tại Việt Nam, phụ trách kết nối, xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược cho cuộc thi.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân là những gương mặt đầu tiên sẽ giữ vai trò "cầm cân nảy mực" tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026

Hoa hậu Phương Oanh vừa được công bố sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đối ngoại cho Miss World 2026 tại Việt Nam, phụ trách kết nối, xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược cho cuộc thi.

Người đẹp sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp nổi bật, với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK 3.

Ở cương vị mới, Phương Oanh sẽ là cầu nối giữa ban tổ chức với các đối tác, nhà tài trợ, cơ quan quản lý, các địa phương đăng cai cùng những tổ chức trong nước và quốc tế đồng hành với cuộc thi. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả và đảm bảo quá trình vận hành Miss World tại Việt Nam.

Người đẹp sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế. (Ảnh: BTC)

Trước đó, Hoa hậu Phương Oanh cũng nằm trong dàn Đại sứ của Miss World 2026 tại Việt Nam cùng với các Miss World Vietnam qua thời kỳ gồm Đỗ Mỹ Linh (2017), Trần Tiểu Vy (2018), Lương Thùy Linh (2019), Đỗ Thị Hà (2021), Huỳnh Trần Ý Nhi (2023)…

Với sức ảnh hưởng, hình ảnh đẹp cùng nhiệt huyết, các Đại sứ sẽ đồng hành cùng cuộc thi, tham gia các hoạt động quảng bá, giao lưu và truyền thông. Đồng thời, họ sẽ góp phần lan tỏa những giá trị cốt lõi của Miss World và đặc biệt là quảng bá văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tại Miss World 2026, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc cũng đảm nhận vai trò Executive Operations Director - Giám đốc Vận hành, trực tiếp đạo diễn, sản xuất nội dung cho series đồng hành cùng Miss World mang tên Her Journey To Vietnam với sự tham gia của dàn hậu Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Đây là chuỗi nội dung giới thiệu hồ sơ, câu chuyện và hành trình của hơn 120 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi, qua đó giúp khán giả có góc nhìn gần gũi, khách quan hơn về các thí sinh trước thềm cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.

Đương kim Miss World trong cuộc gặp gỡ dàn hoa hậu Việt hồi tháng Năm vừa qua. (Ảnh: BTC)

Dự kiến, hơn 120 đại diện nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam từ ngày 8/8 để tham gia hành trình Miss World lần thứ 73. Sau gần một tháng với chuỗi hoạt động, trải nghiệm văn hóa và các phần thi chính thức, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/9. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Dàn hoa hậu “thực chiến” Miss Grand Vietnam

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã chính thức khởi động mùa giải 2026, đánh dấu hành trình mới nhằm tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi. Cuộc thi năm nay dự kiến diễn ra từ giữa tháng 6 đến hết tháng 7 với chuỗi hoạt động đa dạng.

Ban tổ chức vừa chính thức hé lộ những gương mặt đầu tiên sẽ “cầm cân nảy mực” tại Miss Grand Vietnam 2026 gồm Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Sau khi trở về từ Miss Grand All Stars mùa đầu tiên với danh hiệu Á hậu 2, Hoa hậu Hương Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 trên cương vị Giám khảo. Cô có kinh nghiệm tại các sân chơi nhan sắc quốc tế, cùng nhiều năm hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực sắc đẹp, giải trí và truyền thông. Sự xuất hiện của cô không chỉ góp phần tìm kiếm những ứng viên xuất sắc nhất mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ thí sinh mới trên hành trình khẳng định bản thân và chinh phục đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Hương Giang vừa trở về từ Miss Grand All Stars mùa đầu tiên với danh hiệu Á hậu 2. (Ảnh: BTC)

“Miss Grand Vietnam luôn tìm kiếm những cô gái hội tụ vẻ đẹp, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng. Hương Giang đã trải qua hành trình đó và khẳng định mình trên sân khấu quốc tế. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện, kinh nghiệm và góc nhìn của cô sẽ tiếp thêm động lực cho các thí sinh trên hành trình chinh phục ước mơ,” Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Đồng hành cùng Hương Giang trên ghế giám khảo mùa giải này là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, người đẹp đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đánh giá: “Thiên Ân có lợi thế là từng đi qua nhiều áp lực, những kỳ vọng và thử thách mà một thí sinh Miss Grand Vietnam có thể đối mặt. Chính vì vậy, những đánh giá của Ân sẽ không chỉ đến từ góc độ của một giám khảo mà còn từ sự thấu hiểu của người từng đứng trên chính sân khấu đó.”

Ngoài ra, Hoa hậu Lê Hoàng Phương một lần nữa đảm nhận trọng trách Grand Executive Director - Giám đốc Điều hành tại Miss Grand Vietnam 2026. Cô tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, phát triển các phần thi, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến mới, góp phần tạo nên một mùa giải hấp dẫn và mới mẻ.

Theo lịch trình đã công bố, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 được tổ chức vào ngày 19/6, với nhiều phần thi như: The Grand Heat, The Grand Talent, The Grand Chat, phỏng vấn kín…; các đêm trình diễn The Grand National Costume, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest. Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/7./.

Đồng hành cùng Hương Giang trên ghế giám khảo Miss Grand Vietnam mùa giải này là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. (Ảnh: BTC)

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