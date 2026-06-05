Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương bất ngờ "tái xuất" trên màn ảnh Việt

Sau gần bốn thập kỷ kể từ lần đầu ra mắt, "Yên Chi Khâu" (tựa tiếng Anh: Rouge) sẽ chính thức trở lại rạp phim tại Việt Nam từ ngày 12/6, phiên bản phục chế hình ảnh chất lượng cao.

Đây là lần đầu tiên bộ phim Hong Kong (Trung Quốc) này được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cho phép khán giả thưởng thức trọn vẹn những khung hình đã đi vào lịch sử điện ảnh châu Á.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lý Bích Hoa, "Yên Chi Khâu" kể câu chuyện tình nhuốm màu bi kịch giữa danh kỹ Như Hoa (Mai Diễm Phương) và công tử nhà giàu Trần Chấn Bang (Trương Quốc Vinh). Quan Cẩm Bằng làm đạo diễn.

Trong bối cảnh đan xen giữa những năm 1930 hoa lệ, cổ kính và 1980 hiện đại với có nhiều đổi thay, "Yên Chi Khâu" được nhận xét là “khúc bi ca đầy ám ảnh về tình yêu không còn và một Hong Kong đang dần biến mất” (chuyên trang điện ảnh Criterion Collection).

Tạp chí Slant Magazine gọi phim là một “melodrama bậc thầy” nhờ cách kể chuyện tinh tế cùng những lớp nghĩa về ký ức, thời gian và sự đổi thay của xã hội.

Ra mắt năm 1987, "Yên Chi Khâu" không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các giải thưởng điện ảnh. Tác phẩm thắng 7 hạng mục quan trọng tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng Hong Kong lần thứ 8, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất.

Hội Điện ảnh Kim Tượng bầu chọn "Yên Chi Khâu" vào danh sách 100 tác phẩm Hoa ngữ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Với giá trị nghệ thuật, câu chuyện tình đầy ám ảnh, cùng diễn xuất của hai ngôi sao, "Yên Chi Khâu" được xem là trải nghiệm điện ảnh đáng giá dành cho khán giả yêu mến phim Hong Kong kinh điển dịp Hè năm nay.

Trương Quốc Vinh (1956-2003) và Mai Diễm Phương (1963-2003) là hai trong số những nghệ sỹ xuất sắc nhất của nền điện ảnh và âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc).

Sinh thời lúc còn trẻ, cả hai đã sớm khẳng định vị thế tại châu Á và dần vươn ra quốc tế nhờ tài năng nghệ thuật toàn diện. Trương Quốc Vinh ghi dấu ấn với những "A Phi Chính Truyện" (1990), "Bá Vương Biệt Cơ" (1993) hay "Xuân Quang Xạ Tiết" (1997). Còn Mai Diễm Phương vừa là “Thiên hậu” của làng nhạc Hoa ngữ, vừa chinh phục cả khán giả qua màn ảnh lớn với những "Bản sắc anh hùng 3" (1989) hay "Túy Quyền 2" (1994)...

Ra đi khi sự nghiệp còn dang dở, những đóng góp của hai nghệ sỹ cho nghệ thuật châu Á và quốc tế nói chung, trong đó có "Yên Chi Khâu," được đánh giá là trường tồn với thời gian./.

Trương Quốc Vinh-Mai Diễm Phương: Trên tình bạn, trên cả tình yêu Dù nỗi buồn và trống vắng họ để lại cho người hâm mộ thật mênh mông nhưng những hình ảnh, giọng hát và cả tình tri kỷ của Trương Quốc Vinh-Mai Diễm Phương sẽ còn vọng thiên thu.