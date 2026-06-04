Chiếu miễn phí loạt phim Mỹ kinh điển, phim thắng giải Oscar tại Đà Nẵng

Dàn diễn viên phim "Bố già" (1972).

Sẽ có 12 (dự kiến 13) tựa phim quan trọng của Hollywood được chiếu miễn phí trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, thuộc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần IV.

Chương trình kéo dài xuyên suốt liên hoan phim từ 28/6-4/7/2026, dự kiến sẽ sớm phát vé theo hình thức đăng ký online.

Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ mở đầu với những kiệt tác đặt nền móng cho nền phim đương đại không chỉ tại Hollywood mà còn nhiều nơi khác.

Hai phim "The General" (Chuyến tàu định mệnh, 1926) của Buster Keaton và "City Lights" (Ánh sáng đô thị, 1931) của Charlie Chaplin (hề Sác-lô) sẽ đại diện thời kỳ phim câm, chứng minh sức mạnh của hình ảnh, diễn xuất và nghệ thuật kể chuyện vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

"Casablanca" (1942) với giải Oscar Phim hay nhất và "Singin’ in the Rain" (Khúc hát dưới mưa, 1952), một trong những phim nhạc kịch xuất sắc của mọi thời, sẽ đại diện cho giai đoạn vàng của Hollywood.

Trong khi đó "12 Angry Men" (Phán quyết trong phòng kín, 1957) và "2001: A Space Time Odyssey" (2001: Chuyến du hành không gian, 1968) sẽ là những dấu mốc mở rộng biên độ của điện ảnh trong việc khám phá các vấn đề xã hội, triết học và tương lai của nhân loại.

"2001: Chuyến du hành không gian" - một trong những tác phẩm mang tính cách mạng nhất lịch sử điện ảnh toàn cầu.

Giai đoạn chuyển giao từ "tân Hollywood" (thập niên 1970, 1980) sang giai đoạn của các phim bom tấn thập niên 1990 sẽ được đánh dấu bằng bước chuyển từ "The Godfather" (Bố già, 1972) và "Raging Bull" (Bò điên, 1980) - những tác phẩm độc lập có phần đen tối và bạo lực - sang những tác phẩm có quy mô "bom tấn" hướng đến đại chúng hơn như "Saving Private Ryan" (Giải cứu binh nhì Ryan, 1998).

Ở một sắc thái khác là "Somewhere in Time" (Ngược dòng thời gian, 1980) về câu chuyện tình yêu lãng mạn, được liệt vào hạng phim "cult" nhờ một lượng fan ruột đặc biệt trung thành.

Khép lại chương trình là hai đại diện tiêu biểu của điện ảnh đương đại từng giành Oscar Phim hay nhất: "No Country for Old Men" (Không chốn dung thân, 2007) và "Nomadland" (Kẻ du mục, 2020). Dù khác biệt về phong cách và bối cảnh, cả hai đều phản ánh những trăn trở về số phận con người bên lề, sự cô đơn và những biến chuyển của xã hội Mỹ qua các thời kỳ.

"Không chốn dung thân" - câu chuyện kịch tính về một thế giới hỗn loạn, biến đổi khôn lường.

Lịch chiếu cụ thể sẽ được ban tổ chức công bố trên website và các nền tảng truyền thông, mạng xã hội khác.

Tiêu điểm điện ảnh Mỹ được phối hợp tổ chức giữa Ban tổ chức liên hoan phim, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phó Đại sứ Courtney Beale khẳng định chương trình là hoạt động ý nghĩa, đặc biệt trong dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập (4/7/1776-4/7/2026).

"Việc hợp tác với VFDA để mang đến các tác phẩm kinh điển đến cho khán giả Việt Nam là hoạt động không thể ý nghĩa hơn trong dịp này. Chúng ta cùng tôn vinh nghệ thuật và những giá trị chung, thông qua điện ảnh trong sự kết nối giữa hai nước, đưa hai nước lại gần nhau," bà Courtney Beale nhận định.

Phía Mỹ cũng cam kết thái độ chặt chẽ trong việc bảo vệ bản quyền bởi đây là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo.

Phó Đại sứ Courtney Beale. (Ảnh: Anh Vũ)

Chủ tịch VFDA kiêm giám đốc DANAFF cũng khẳng định việc chiếu miễn phí là nỗ lực rất lớn của các bên bởi kinh phí bản quyền khá cao.

Năm nay, liên hoan phim còn tổ chức các hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” và hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam” nhằm học hỏi kinh nghiệm.

Chương trình nuôi dưỡng và phát triển tài năng DANAFF Talents cũng có sự đồng hành của các chuyên gia từ nhiều nền điện ảnh, trong đó có trưởng khoa Điện ảnh trường Đại học Columbia (Mỹ).

Qua các hoạt động kể trên, DANAFF năm 2026 được kỳ vọng là dịp Việt Nam học hỏi từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ trong không chỉ phát triển công nghiệp điện ảnh, mà còn tiếp tục tăng cường hiểu biết và tiếp tục hợp tác sâu rộng ở nhiều lĩnh vực hơn trong tương lai./.

Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ một số vấn đề sau khi Hoa Kỳ công bố khởi xướng điều tra liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.