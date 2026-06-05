Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ngày 5/6, tại phường Rạch Giá, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 đánh giá sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh An Giang có bước chuyển mình tích cực.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đã giúp mở rộng không gian phát triển theo hướng đồng bằng-biên giới-biển đảo.

Đặc biệt, đặc khu Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm động lực của kinh tế biển, chuẩn bị đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Trong công tác kiện toàn bộ máy, cấp tỉnh đã giảm còn 14 cơ quan chuyên môn, tổ chức bên trong giảm mạnh hơn 55% (giảm 141 đơn vị); toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 410 cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương bố trí 100% Bí thư Đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương và tỷ lệ này ở chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân cấp xã đạt hơn 91%.

Nhờ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền với trên 19 nhiệm vụ được giao về cho cấp xã, thủ tục hành chính đã được rút ngắn đáng kể.

Tỉnh công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ gần 87%; đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98%.

Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh đạt 95,94 điểm, đứng thứ 16/34 tỉnh, thành phố. Hạ tầng số cũng ghi nhận bước tiến lớn khi mạng Internet cáp quang và 3G/4G phủ sóng 100% trung tâm cấp xã và các khóm, ấp.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Mô hình chính quyền tinh gọn giúp địa phương tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể, năm 2025 tiết kiệm hơn 590 tỷ đồng, ước tính năm 2026 đạt hơn 611 tỷ đồng. Nguồn lực này được tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã với tổng vốn giao năm 2026 là 1.530 tỷ đồng (bình quân 15 tỷ đồng/xã), tỉnh chi hơn 132 tỷ đồng hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở cho cán bộ sau sắp xếp.

Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, GRDP năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng thứ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (đứng thứ 14 cả nước). Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong quý 1/2026 với mức đạt 7,8%, duy trì vị trí đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế, đồng thời đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết liệt chỉ đạo hoàn thành phương án xử lý tài sản công dôi dư; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài; tập trung tháo gỡ những vấn đề về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực thực hiện của nhà đầu tư...

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc; ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình hạ tầng chiến lược, dự án giao thông, đô thị, chuyển đổi số, xử lý môi trường và chỉnh trang đô thị; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Cùng với đó chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm thực chất, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiến độ công việc và sản phẩm cụ thể; khắc phục tình trạng đánh giá còn nể nang, hình thức.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh An Giang được ghi nhận là “điểm sáng” khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho rằng hiện nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp (chiếm 33,84%, cao gấp ba lần trung bình cả nước), trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, đặc biệt còn thiếu doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt sự hình thành phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần khơi thông tối đa nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế.

Tỉnh tập trung vào các giải pháp trọng tâm: Rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, phường đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt; tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.

Trong công tác kiểm điểm, đánh giá đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần đi vào thực chất, tránh hình thức, coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, là dịp giúp phát hiện sớm vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới./.

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