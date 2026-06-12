Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).

Theo Thông báo số 90-TB/VPTW, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng thời, lưu ý một số yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng; cụ thể như sau: Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng; Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới; Đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá; Củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; Kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng./.