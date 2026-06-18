Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nga đầu tư

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, tiếp tục các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trên các lĩnh vực.

Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nga hoạt động tại thị trường Việt Nam, góp phần thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao nhất hai nước, định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty, tập đoàn của Nga, kinh doanh và hoạt động ổn định tại Việt Nam.

Hoạt động giao thương, hợp tác du lịch giữa hai nước cũng ngày càng thuận lợi, với nhiều đường bay thẳng đã được mở.

Hiện tại, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với việc ban hành một số lượng lớn luật, nghị quyết, nghị định, thông tư, cùng với nhiều chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi và cạnh tranh cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Về phần mình, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Lê Minh Hưng; đồng thời đánh giá Việt Nam là thị trường đang phát triển nhanh, có sức hút đầu tư lớn.

Theo ông Kiril Dmitriev, trong những năm qua, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga đã thiết lập quan hệ và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ y sinh, sản xuất vaccine…

Ông bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để cung cấp vaccine cho nhu cầu trong nước và toàn khu vực.

Theo ông Kiril Dmitriev, còn rất nhiều lĩnh vực hợp tác chưa được khai thác. Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga nhất trí cho rằng bối cảnh hiện nay tạo ra nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Nga cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Tiếp tục các hoạt động song phương tại Kazan trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, chiều 18/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev.